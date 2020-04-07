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07.04.2020 - 10:21 | | DHA

Corona virüs nedeniyle Sason'un Ergüne köyü karantinaya alındı!

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Ergüne köyü, corona virüs salgını tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Corona virüs nedeniyle Sason'un Ergüne köyü karantinaya alındı!

Sason ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulanan Ergüne köyünde, corona virüs salgının kontrolü amacıyla karantina uygulaması başlatıldı.

Köyün karantinaya alınmasına ilişkin Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemiz Ergünü köyünde bir adreste corona virüs salgının kontrolü amacıyla, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27'nci ve 72'nci maddeleri kapsamında ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verildiği ve karantina sürecinin hali hazırda devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Görülmemiş önlem! Corona virüsten böyle korunuyor...Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
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