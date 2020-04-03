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03.04.2020 - 20:03 |

Corona virüs ölü, vaka test sayısı kaç yükseldi? (3 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları belli oldu

Tüm dünyada günün en çok konuşulan konularından biri olan Corona virüsü ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Milyonlarca vatandaşımızın da oldukça merak ettiği Corona virüsüne ilişkin en çok Corona virüsü kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti sorularının cevapları aranıyor. İşte son zamanlarda oldukça vaka artışı gösteren Corona virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler...

Corona virüs ölü, vaka test sayısı kaç yükseldi? (3 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları belli oldu

Corona virüsü ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Gerek dünyada gerekse ülkemizde hayatı oldukça etkileyen corona virüs ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Konuya ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gün be gün açıkladığı güncel durumu haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(3 NİSAN CUMA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 16.160

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2.786

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  69

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 141.716

TOPLAM VAKA SAYISI: 20.921

TOPLAM CAN KAYBI: 425


Corona virüs ölü, vaka test sayısı kaç yükseldi (3 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları belli oldu



İL İL VAKA SAYISI 3 NİSAN


Corona virüs ölü, vaka test sayısı kaç yükseldi (3 Nisan son durum CANLI) İl il Ölüm, Vaka (hasta), test sayıları belli oldu




MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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