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07.04.2020 - 18:45 | | DHA

Corona virüs önlemleri! İki kenti birbirine bağlayan yol böyle kapatıldı

Corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında büyükşehirlere giriş-çıkış yasağı konulurken, Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Hamzalı Mahallesi ile Yalova'ya bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi'ni birbirine bağlayan yolda mahalle muhtarlığı, yolu toprakla kapatarak geçişleri durdurdu.

Corona virüs önlemleri! İki kenti birbirine bağlayan yol böyle kapatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 büyükşehir ile Zonguldaka giriş çıkışların yasaklanmasının ardından, Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Orhangazi ile Yalovayı birbirine bağlayan ana yoldaki giriş ve çıkış noktalarında önlemler aldı. Ancak bölgeyi bilen bazı sürücüler, Orhangazi'deki kırsal Hamzalı Mahallesi'ni, Yalova'daki kırsal Güneyköy Mahallesi'ne bağlayan yolu kullanmaya başladı.

Corona virüs önlemleri İki kenti birbirine bağlayan yol böyle kapatıldı

Bunun üzerine kırsal Hamzalı Mahallesi Muhtarlığı, iki yerleşim alanı arasındaki bağlantı yolunun ortasına toprak ve moloz döktürerek, yolu trafiğe kapattı. Kırsal Hamzalı Mahallesi Muhtarı Şemsettin Şahin, yasağın başlamasından sonra yolda trafiğin birkaç gündür arttığını belirterek, "Böyle bir yasak varken bu yolun kullanılmasını da doğru bulmadığımız için yolu toprak ve moloz dökerek kapattık. Salgın tehdidi geçene kadar vatandaşlarımızın bu yolu kullanmamalarını istiyoruz" dedi.

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