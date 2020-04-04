'Corona virüs salgınına karşı seferberlik başlattık'

Lütfen evinizde kalın, sevdiklerinizle güvende kalın!

“Bu zorlu günlerde halkımızdan tek ricamız; dünya genelinde on binlerce insanın ölümüne, yüz binlercesinin de enfekte olmasına yol açan Koronavirüs salgınını ciddiye almalarıdır. Hem kendi sağlığımız, hem sevdiklerimiz hem de toplum sağlığının korunması ve sürdürülmesi açısından sosyal izolasyona uyalım, zorunlu olmadıkça lütfen evimizden dışarı çıkmayalım, kişisel hijyen kurallarına da mutlaka uyalım.”

Kamu binaları, ortak kullanım alanları, cadde ve sokakları ilaçlıyoruz

“Fen işleri, park bahçeler ve çevre koruma müdürlüğü personelimizden oluşan mobil ekiplerimiz, yüzlerce kamu binasını, okulları, camileri, sağlık ocakları ve eczaneleri, liman, plaza ve işyerlerini, depo, antrepo, nakliyeciler sitesi gibi insanların yoğun olarak kullandığı yerler ile toplu taşıma araçlarında, salgına karşı dezenfekte çalışması yapıyor. Her biri 20 ton kapasiteye sahip 6 su arazözü yardımıyla ilaçlı su ile mahalleleri, cadde ve sokakları salgınına karşı dezenfekte ediyoruz. Akdeniz’de bulunan yüzlerce çöp konteynırları da ekiplerimizce günlük dezenfekte ediliyor.

Günde 5 bin maske üreterek, Sağlık Müdürlüğümüze teslim ediyoruz

“Belediyemize bağlı mahalle evlerinde meslek eğitimi alan kadınlar, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında maske üretiyor. Şimdilik 3 mahalle evimizde günlük 5 bin adet tıbbi maske üretiliyor. Maskelerin bin tanesini sahadaki ekiplerimize; 4 bin tanesini ise Mersin İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ediyoruz. Önümüzdeki günlerde tıbbi maske üretimimizi çok daha yüksek rakamlara çıkaracağız.”

“Evde Kal Akdeniz, Evde Kal Mersin!”

“Pandemi ilan edilen salgınla mücadelede, Devletimiz ve Hükümetimizin yayınladığı genelgelerin yanı sıra, Bilim Kurulu’nun uyarılarını da insanlarımıza duyurmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Koronavirüs salgını ile mücadelede halkımızı bilinçlendirmek amacıyla uyarıcı kısa filmler ve kamu spotları hazırlayıp başta sosyal medya alanları olmak üzere birçok yerde paylaştık. Ayrıca yine ‘Evde Kal’ çağrısına dikkat çeken uyarıcı billboardlar, afiş, raket ve yapıştırma (sticker) broşürler hazırlayıp, insanlarımızın görebileceği mecralara astık. Televizyon programları aracılığıyla salgınına karşı vatandaşlarımıza gereken uyarıları yapmaya; bu sayede mecbur kalmadıkça evden çıkmamalarını, sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uymalarını sağlamaya çalışıyoruz.”

Çocuk parklarını, oyun grupları ve yeşil alanları dezenfekte ediyoruz

“Özellikle küçük çocuklarımızı salgından korumak amacıyla, çocuk parklarımızda, oyun grupları ve yeşil alanlarda yoğun şekilde dezenfekte çalışması yapıyoruz. İlaçlayıp sterilize ettiğimiz parkların etrafını, oyun gruplarının da üzerini branda ile kapatarak çocuklarımızı riskten korumaya gayret ediyoruz.”

Kentimizdeki hastane bahçelerine çadırlar kurduk. Mersin’de; Üniversite Hastanesi, Şehir Hastanesi ve Toros Devlet Hastanesi’nin acil girişlerine çadırlar kurduk. Bu sayede hastaneye başvuran insanlarımızın ilk olarak burada ateşleri ölçülüyor, genel durumlarına bakılarak ön kontrolleri yapılıyor. Bu sayede diğer hastalarımız ve refakatçilerinin karşılaşacakları riskleri asgari seviyeye indiriyoruz.”

65 yaş üstü vatandaşlarımızın maaşlarını çekiyor, alışverişlerini yapıyoruz

“Risk grubunda olan 65 ve üstü yaşındaki insanlarımız ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sokağa çıkmamaları yönünde zabıta araçlarımızla cadde ve sokaklarda sürekli anonslar yapıyoruz. Dışarıda olan yaşlı vatandaşlarımız evlerine girmeleri yönünde ekiplerimizce ikna ediliyor.

Akdeniz Vefa Sosyal Grubu’nun bir bileşeni olarak, evden çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaç ve taleplerini karşılıyoruz. Zabıta ekiplerimiz, yaşlılarımızın maaşlarını çekip kendilerine teslim ediyor, pazar ve market alışverişlerini yapıyor, ayrıca Vefa Sosyal Destek Grubu olarak evlerine gıda kolilerini ulaştırıyor.”

Zabıta ekiplerimiz gece-gündüz denetimde!

“Akdeniz ilçemizde bulunan alışveriş pazarlarını sürekli denetleyen Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, gerek sosyal mesafe kuralına, gerekse de hijyen koşulları ile fiyat-etiket kurallarına uyulup uyulmadığı yönünde kontroller yapmakta. Esnaf ve vatandaşa eldiven ve maske de dağıtan zabıta ekiplerimiz; İçişleri Bakanlığı genelgesiyle geçici süre kapatılması yönünde talimat verilen işyerlerini de gece-gündüz denetleyip kontrol ediyor. Genelgeye rağmen faaliyetine devam eden işletmeler hakkında yasal işlemler yapılarak kapatılmaları sağlanıyor.”

Canlı hayvan pazarını kaldırdık

“Mersin Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı karar gereği, ilçemiz sınırlarında bulunan Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepe civarında kurulan, toplum sağlığını tehdit eden canlı hayvan pazarı, zabıta ekiplerimiz tarafından kaldırıldı. İş makineleri yardımıyla temizlediğimiz bölgeyi, ayrıca ilaçlayıp dezenfekte ettik.”

İlçemizde bulunan hurdacıların faaliyetine son verdik. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla, Akdeniz ilçe sınırlarımızda özellikle merkez mahallelerde yer alan, kaçak faaliyet gösteren ve halkın sağlığını ciddi şekilde tehdit eden hurdacıların faaliyetine son veriyoruz.”

Belediye binamızda da gerekli tedbirleri aldık

“Koronavirüs salgınına karşı belediye binamızda da bir takım tedbirler aldık. İşlemleri için belediyeye gelen vatandaşlarımızın önce cihazla ateşi ölçülüyor; ardından ayaklarına galoş giydirilerek dezenfektan sıvı veya kolonya ile elleri sterilize edilip öyle içeri alınıyor. Akdeniz Belediyesi olarak; bu zor günlerde vatandaşlarımızı mağdur etmemek adına, bütün haciz ve icra işlemleri ile bu konudaki tüm görüşmeleri durdurduk.”