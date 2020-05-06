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06.05.2020 - 09:49 | | DHA

Son dakika: Corona virüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak

Son dakika haberlere göre, ülkemizde corona virüs salgını etkisini giderek azaltırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla normalleşme süreci de başladı. Normalleşmeye rağmen var olan 4 tedbir salgının son anına kadar kaldırılmayacak. Bu 4 tedbir; el temizliğine dikkat etmek, gerekli olmadıkça sokağa çıkmamak, maske takmak ve sosyal mesafe kuralına uymak şeklinde sıralandı.

Son dakika: Corona virüs salgınında alınan 4 tedbir son ana kadar kaldırılmayacak

Corona virüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken ülkemizde alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar neticesinde salgın düşüşe geçmiş durumda. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla ülkede normalleşme süreci başladı ve 11 Mayıs'tan itibaren ilk adımlar atılacak. Alınan tedbirler yavaş yavaş kaldırılacak ve normal hayata dönülecek. Ancak 4 tedbir salgının bitişine kadar esnetilmeyecek ve kaldırılmayacak.

4 TEDBİR SON ANA KADAR KALDIRILMAYACAK

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu,"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'yeni normal' sürecinin anlamı aslında net ve açık olarak şu: Her şey kademeli olarak yavaş yavaş normale dönme sürecine girecek ama bu dört tedbir hemen hemen son ana, yani hakem maçın bitiş düdüğünü çalana kadar devreden hiç çıkmayacak" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu 4 tedbiri şöyle sıraladı:

1.) El temizliği, el yüz temasının engellenmesi koşulsuz devam ettirilecek ve el sıkarak selamlaşmama yasağı sürdürülecek.

2.) Gerekli olmadıkça sokağa çıkılmayacak, izolasyon meselesinin peşi bırakılmayacak.

3.) Sokağa çıkıldığı anda maskeler mutlaka takılacak.

4.) Maske takılıyken bile sosyal mesafe kuralına istisnasız her yer ve koşulda uyulacak.

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