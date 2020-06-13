Corona virüs tablosu son durum! Bugüne ait tablo yayımlandı

Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün yayımlanan corona virüs tablosu büyük ilgiyle araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, corona virüs salgının ne durum ulaştığını öğrenmek istiyor. Bundan dolayı günlük yayımlanan corona virüs tablosu için arayışa geçiliyor. Corona virüs tablosunda günlük ölen sayısı, iyileşen sayısı, vaka sayısı ve genel durum açıklanıyor. İşte corona virüs haberlerinde son dakika...

CORONA VİRÜS 13 HAZİRAN TABLOSU





