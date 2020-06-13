13.06.2020 - 20:48 |
Corona virüs tablosu son durum! Bugüne ait tablo yayımlandı
Corona virüs tablosu günün en merak edilenleri arasında yer alıyor. Günden güne olumlu sonuçlar veren corona virüs tablosundaki veriler bugün ne durumda? Bugün corona virüsten kaç kişi öldü?, kaç vaka oldu? İşte 13 Haziran 2020 Corona virüs tablosu Türkiye haberleri...
Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün yayımlanan corona virüs tablosu büyük ilgiyle araştırılıyor. Milyonlarca vatandaş, corona virüs salgının ne durum ulaştığını öğrenmek istiyor. Bundan dolayı günlük yayımlanan corona virüs tablosu için arayışa geçiliyor. Corona virüs tablosunda günlük ölen sayısı, iyileşen sayısı, vaka sayısı ve genel durum açıklanıyor. İşte corona virüs haberlerinde son dakika...
CORONA VİRÜS 13 HAZİRAN TABLOSU
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Milli Üretim' açıklamasıHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: MİLLİ ÜRETİM. Ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz