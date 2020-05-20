20.05.2020 - 17:51 |
Corona virüs tablosu 20 Mayıs - Bugün corona virüsten ölen sayısı, iyileşen sayısı kaç? Corona virüs Türkiye haberleri son dakika
Corona virüs tablosu için meraklı arayış başladı. 20 Mayıs 2020 Çarşamba gününe ait corona virüs talbosu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanan corona virüsten ölen sayısı ve iyileşen sayısı günden güne olumlu sonuçlar veriyor. Peki bugün corona virüsten kaç kişi öldü? İşte corona virüs Türkiye haberleri son dakika...
Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde gün gün yayınlanan corona virüs tablosu için arayış başladı. Her akşam o güne ait corona virüs verilerinin açıklanması vatandaşları meraklandırıyor. Peki bugüne ait corona virüs tablosu açıklandı mı? Corona virüsten bugün kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? İşte corona virüs Türkiye haberleri son dakika 20 Mayıs 2020 Çarşamba verileri...
CORONA VİRÜS SON DURUM
20 Mayıs 2020 gününe ait Corona virüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan corona virüs tablosu güncellendiğinde haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.
CORONA VİRÜS GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalık tırmanabilir." ifadelerini kullandı.