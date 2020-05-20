MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüs tablosu 20 Mayıs - Bugün corona virüsten ölen sayısı, iyileşen sayısı kaç? Corona virüs Türkiye haberleri son dakika
ABONE OL
20.05.2020 - 17:51 |

Corona virüs tablosu 20 Mayıs - Bugün corona virüsten ölen sayısı, iyileşen sayısı kaç? Corona virüs Türkiye haberleri son dakika

Corona virüs tablosu için meraklı arayış başladı. 20 Mayıs 2020 Çarşamba gününe ait corona virüs talbosu yayınlandı mı? Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün açıklanan corona virüsten ölen sayısı ve iyileşen sayısı günden güne olumlu sonuçlar veriyor. Peki bugün corona virüsten kaç kişi öldü? İşte corona virüs Türkiye haberleri son dakika...

Corona virüs tablosu 20 Mayıs - Bugün corona virüsten ölen sayısı, iyileşen sayısı kaç? Corona virüs Türkiye haberleri son dakika

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinde gün gün yayınlanan corona virüs tablosu için arayış başladı. Her akşam o güne ait corona virüs verilerinin açıklanması vatandaşları meraklandırıyor. Peki bugüne ait corona virüs tablosu açıklandı mı? Corona virüsten bugün kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti? İşte corona virüs Türkiye haberleri son dakika 20 Mayıs 2020 Çarşamba verileri...

CORONA VİRÜS SON DURUM

20 Mayıs 2020 gününe ait Corona virüs tablosu henüz yayınlanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak olan corona virüs tablosu güncellendiğinde haberimizin içeriğinden bilgi alabilirsiniz.

CORONA VİRÜS GÜNCEL TABLO İÇİN TIKLAYINIZ

Corona virüs tablosu 20 Mayıs - Bugün corona virüsten ölen sayısı, iyileşen sayısı kaç Corona virüs Türkiye haberleri son dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından konuştuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor. Bakan Koca Ramazan Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulunurken, "Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak, sonra daha rahat olabiliriz. Bu bayramı eski bayramlar gibi kutlarsak, hastalık tırmanabilir." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberi: Sevda Noyan o sözlerinin ifadesini verdi

Son dakika haberi: Sevda Noyan o sözlerinin ifadesini verdi

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Yüz binlerce çalışana ikramiye müjdesi! 1848 lira...

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

Virüs kapma riski nerelerde yüksek olacak?

65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınacak? Kaymakamlıktan izin nasıl alınır?

65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınacak? Kaymakamlıktan izin nasıl alınır?

Sıradaki Haber