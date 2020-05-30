30.05.2020 - 18:14 |
Corona virüs tablosu 30 Mayıs Türkiye | Bugün corona virüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?
Corona virüs tablosu için meraklı arayış başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından gün gün yayınlanan corona virüs tablosu için sabırsızlık başladı. 30 Mayıs 2020 Cumartesi gününe ait corona virüs verileri nasıl? Bugün corona virüsten kaç kişi öldü? Bugün corona virüs kaç kişi iyileşti? İşte son dakika corona virüs Türkiye haberleri...
11 Mart 2020 tarihinde ilk corona virüs vakası görüldü. O günden bu yana gün gün corona virüs raporları verilmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendiren corona virüs tablosu her gün yoğun ilgi görüyor. Her akşam o günün güncel verilerini belirten corona virüs son durum tablosunu haberimize ekledik. İşte son dakika corona virüs Türkiye haberleri...
CORONA VİRÜS SON DURUM
30 Mayıs 2020 Cumartesi gününe ait corona virüs tablosu henüz yayınlanmadı. Corona virüs ile ilgili bugüne ait veriler yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
CORONA VİRÜS TABLOSU
Yeşilköy ve Hadımköy Hastaneleri yarın hizmete açılacakYeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile restore edilerek yeniden hizmete alınan Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi yarın yapılacak törenin ardından açılacak.