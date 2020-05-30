Corona virüs tablosu 30 Mayıs Türkiye | Bugün corona virüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti?

11 Mart 2020 tarihinde ilk corona virüs vakası görüldü. O günden bu yana gün gün corona virüs raporları verilmeye başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşları bilgilendiren corona virüs tablosu her gün yoğun ilgi görüyor. Her akşam o günün güncel verilerini belirten corona virüs son durum tablosunu haberimize ekledik. İşte son dakika corona virüs Türkiye haberleri...

CORONA VİRÜS SON DURUM

30 Mayıs 2020 Cumartesi gününe ait corona virüs tablosu henüz yayınlanmadı. Corona virüs ile ilgili bugüne ait veriler yayınlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

CORONA VİRÜS TABLOSU



