Corona virüs tedavisi gören İSTAÇ Genel Müdürü Canlı hayatını kaybetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Canlı'nın ölümüne ilişkin paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlıyı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allahtan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."