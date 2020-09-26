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26.09.2020 - 22:01 | | DHA

Corona virüs tedavisi gören İSTAÇ Genel Müdürü Canlı hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Çevre Yönetimi  (İSTAÇ) Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Mustafa Canlı corona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Corona virüs tedavisi gören İSTAÇ Genel Müdürü Canlı hayatını kaybetti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından Canlı'nın ölümüne ilişkin paylaştığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli çalışma arkadaşımız, İSTAÇ Genel Müdürümüz Mustafa Canlıyı Covid sebebiyle kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allahtan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve İBB ailemize başsağlığı dilerim."

 

Atmaca'ya yeni özellik! Yurt dışından büyük ilgi varRoketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi olan ve yurt dışından da ilgi gören "Atmaca"nın teslimatlarına bu sene sonu itibarıyla başlanacağını aynı füzenin karadan karaya versiyonu için de çalışma yaptıklarını bildirdi.
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