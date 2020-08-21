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21.08.2020 - 20:01 | | AA

Corona virüs tedavisi gören kişilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına inceleme başlatıldı

Çorum'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin paylaşılmasıyla ilgili tahkikat ve inceleme başlatıldı.

Corona virüs tedavisi gören kişilerin kimlik bilgilerinin sızdırıldığı iddiasına inceleme başlatıldı

Çorum Valiliği, yerel medyada, kentteki koronavirüs tedavisi gören kişilerin isim ve adres bilgilerini içeren listenin whatsapp üzerinden vatandaşlar arasında paylaşıldığı yönünde çıkan haberler üzerine harekete geçti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, listenin kim ya da kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığını tespit etmek üzere çalışma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yazılı veya internet üzerinden yayın yapan gazete veya sitelerde, whatsapp mesajları üzerinden bazı kişilere ait isim ve adres bilgilerinin yer aldığı listelerin paylaşıldığı ve bu listelerdeki şahısların tedavi gören Kovid-19 hastası veya bu hastalarla temaslı olduğu yönünde paylaşım ve bildirimlerin olduğu görülmüştür. Listelerin içeriğinin kim veya kimler tarafından ne amaçla dağıtıldığı yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından gerekli tahkikat ve incelemeler başlatılmıştır."

Bakan Dönmez Fatih sondaj gemisinden açıklamalarda bulunduEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de büyük keşfin yapıldığı sahada yeni tespit kuyularının en kısa sürede açılacağını belirterek, "Bu çalışmalarımızı daha da netleştireceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında vatandaşımızla kendi gazımızı buluşturacağız" dedi. Bakan Dönmez, 'Bunu Cumhurbaşkanımıza söylediğimde 'Milletimiz çok bekledi, o kadar vaktimiz yok, elini çabuk tut Fatih' demişti. Türkiye Petrolleri'ndeki (TP) arkadaşlarımızla bir araya geldik ve potansiyeli en yüksek olan lokasyona ağırlık vereceğiz, dedik. İlk 10 sondajda 1 keşif yakalama hedefi koyduk. Burası 9. derin deniz sondajımız' açıklamasını yaptı.
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