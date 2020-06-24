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24.06.2020 - 16:58 | | DHA

Corona virüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimliği, corona virüs tedavisi gören Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve yoğun bakıma ihtiyaç duyulmadığını açıkladı.

Corona virüs tedavisi gören Maçoğlu'nun, sağlık durumu iyi

Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi ve İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Çağdaş Özdemir tarafından, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu ve yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalarına ait özel olarak izole edilmiş serviste yatarak tedavisinin devam ettiği kaydedildi. Maçoğlu’nun tedavisinin, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun hazırladığı rehberler doğrultusunda sürdürdüğü de açıklandı. Başkan Maçoğlu'nun şikayetlerinde de gerileme olduğunun ifade edildiği açıklamada, yoğun bakım ihtiyacı bulunmadığı kaydedildi.

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