KartepeÂ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin biliÅŸim teknolojileri Ã¶ÄŸretmeni Sait Murat Teker, geÃ§en gÃ¼nlerdeÂ grip ÅŸÃ¼phesiyleÂ Ä°zmitte birÂ hastaneye gitti.Â Kendisine ilaÃ§lar verilenÂ SaitÂ Murat Teker,Â durumunun kÃ¶tÃ¼leÅŸmesi Ã¼zerine Kocaeli Devlet Hastanesine gitti.Â KoronavirÃ¼sÂ teÅŸhisi konulan Sait Murat Teker,Â Ä°zmitÂ SekaÂ Devlet HastanesindeÂ tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Durumu aÄŸÄ±rlaÅŸan Sait Murat Teker yoÄŸunÂ bakÄ±ma alÄ±nÄ±rken,Â bu akÅŸam yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. 2 Ã§ocuk babasÄ± Sait Murat Tekerin Ã¶lÃ¼mÃ¼ Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yarattÄ±.Â

Memur-Sen Ä°l Temsilcisi veÂ EÄŸitim Bir-Sen Kocaeli Åžubesi BaÅŸkanÄ± Åžahin YaÅŸlÄ±k sosyal medya hesabÄ±ndan, Sait Murat TekerinÂ koronavirÃ¼sÂ mÃ¼cadelesini yenik dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ifade ederek, "Rabbim rahmetiyle muamele eylesin,Â mekanÄ±Â cenneti ala olsun inÅŸallah. Rabbim ailesine ve eÄŸitim camiamÄ±za sabÄ±r versin paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulundu.Â