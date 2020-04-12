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12.04.2020 - 11:51 | | DHA

Corona virüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldü

Sakarya’da, corona virüs tedavisi gören ve 9 gün sonra taburcu edilen Resmiye Işık (86), geçirdiği beyin kanaması sonucu tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Corona virüs tedavisiyle iyileşen Resmiye nine, beyin kanamasından öldü

Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde yaşayan ve umreden dönen oğlu ile gelinini ziyaret ettikten sonra rahatsızlanan Resmiye Işık'ın, 22 Mart’ta kaldırıldığı hastanede 'Covid-19' testi pozitif çıktı.

Corona virüs tedavisi görüp, 9 gün sonra iyileşen ve 1 Nisan’da hastaneden taburcu edilen Işık, 5 Nisan'da beyin kanaması geçirdi. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeniden götürülen Işık, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Işık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Işık’ın ölüm nedeninin, yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması olduğu öğrenildi. Resmiye Işık’ın cenazesi, bugün Söğütlü ilçesine bağlı Kurudil Mahallesi’nde toprağa verilecek.

 

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