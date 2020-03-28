Corona virüs tedbirler arttı! Şehirlere giriş çıkışlar kayıt altına alınıyor...

Valiliklerce seyahatine izin verilmiş otobüsler yanı sıra kendi özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar, şehirlerin giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetlenecek. Vatandaşların, ateşleri ölçülecek, ateşi yüksek olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs salgınına ilişkin açıkladığı tedbirlerin detaylarının yer aldığı genelgeyi dün gece yayımlamıştı.

Genelgeye göre, şehirlerarası otobüs seferlerinin saat 17.00 itibarıyla valiliklerin izniyle yapılabilmesi kararı alındı. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, Seyahat İzin İl ve İlçe Kurullarına başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar.

Talebi uygun görülenlere kurul tarafından seyahat güzergahı ve süresini de içerecek şekilde "Şehirlerarası Otobüs Seyahat İzin Belgesi" düzenlenecek.

Buna göre, vatandaşların özel araçlarıyla seyahat edebilme durumu ise netlik kazandı.

Edinilen bilgiye göre, valiliklerce seyahatine izin verilmiş otobüsler yanı sıra kendi özel araçlarıyla seyahat edecek vatandaşlar, şehirlerin giriş-çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında denetlenecek.

Vatandaşların, nereden gelip nereye gittiği sorgulanacak, ateşleri ölçülecek. Ateşi yüksek olanlar 14 gün karantinaya alınacak.

ANKARA GİRİŞİNDE, ATEŞ ÖLÇERLİ 'CORONA VİRÜS' TEDBİRİ

Ankara Valiliği tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi. Kentin, Gölbaşı ilçesindeki denetleme noktasında, polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri de görev aldı. Durdurulan araçlarda, sağlık ekipleri tarafından sürücü ve yolcuların ateş ölçümü yapıldı. Trafik ekipleri de otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrolde bulundu. Ayrıca, vatandaşlara uyarılarda bulunularak almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktarıldı.

'KONTROL EDİYORUZ'

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Levent Gür, "Ankara girişindeki tüm uygulama noktalarında araçları durdurarak, vatandaşın nerden geldiğini ve nereye gittikleri yönünde bilgiler alıyoruz. Ayrıca burada ateşlerini ölçerek risk durumlarının olup, olmadığını kontrol ediyoruz. Ateşi yüksek olan veya herhangi bir belirtisi bulunan kişileri karantinaya alınmak amacıyla sağlık ekiplerince hastaneye gönderiyoruz" dedi.

Kontrol noktalarından geçen vatandaşlar ise uygulamanın yerinde olduğunu belirterek memnuniyetlerini ifade etti.

KARABÜK'TE SEYAHAT EDENLER KAYIT ALTINA ALINDI

Özellikle Ankara ve İstanbul ile Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerine ulaşımın sağlandığı yollarda bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarında Sağlık personelleri tarafından ateşleri ölçülerek, başka şehirlerden gelenler polis ekipleri tarafından tek tek kayıt altına alınıyor.

Yoğunlukla İstanbul’dan yola çıkan vatandaşların Kastamonu ve Sinop’taki köylerine köylerini gittikleri gözlemlenen uygulamada, sağlık ekipleri araçlarda bulunanların tek tek ateşlerini ölçerken, polis ekipleri ise şehir dışından gelenlerin tek tek kayıtlarını tuttu. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu uygulamada tüm araçlardaki yolcular tek tek kontrol edildikten sonra gönderiliyor.

Kontrol noktasında durdurulan şehirler arası yolcu otobüsünde iki kişinin ateşi yüksek çıkınca, onlara yakın oturanlar da ekiplerce aşağıya indirildi. Bir müddet sonra ikinci kez ölçümleri yapılan şahsıların ateşleri normal çıkınca herkes rahat nefes aldı.

YOZGAT'TA GİRİŞ VE ÇIKIŞLARDA ATEŞ ÖLÇÜMÜ

Yozgat Valiliği tarafından koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, kentin giriş ve çıkışlarında sağlık taraması yapılmasına karar verildi. Bu amaçla kentin, Ankara ve Sivas yönünde bulunan giriş noktalarında kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ekiplerinin yanı sıra sağlık ekiplerinin de görev aldığı kontrol noktalarında, sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Trafik ekipleri ayrıca, otobüslerde yolcu sayısı ve oturma düzenine yönelik kontrol de yapıyor. Vatandaşlara almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktarıyor.

Vatandaşlar, uygulamanın yerinde olduğunu belirterek, memnuniyetlerini ifade ettiler.