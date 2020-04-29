29.04.2020 - 19:52 |
Corona virüs tedbirleri kapsamında Rusya'dan 98 Türk vatandaşı uçakla Nevşehir'e getirildi
Rusya'dan yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında tahliye edilerek uçakla Nevşehir'e getirilen 98 Türk vatandaşı, otobüslerle Aksaray'a gönderildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 98 kişi, Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.
Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanması ile sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.
Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Aksaray'a götürülen kafile, buradaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilecek.
Türkiye'de corona virüste son durumSağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Son 24 saatte 43 bin 498 test yapılırken, yeni vaka sayısı 2 bin 936 oldu. 89 kişi vefat ederken, toplam vefat sayısı 3 bin 81’e yükseldi. Bugün iyileşen hasta sayısı 5 bin 231 oldu.