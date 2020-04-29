Corona virüs tedbirleri kapsamında Rusya'dan 98 Türk vatandaşı uçakla Nevşehir'e getirildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 98 kişi, Moskova'dan kalkan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Kapadokya Havalimanı'na getirildi.

Özel kıyafetli sağlık görevlilerince ateşleri ölçülen ve sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, pasaport ve evrak işlerinin tamamlanması ile sosyal mesafe kurallarına uyarak bekletilen otobüslere bindirildi.

Polis ve sağlık ekiplerinin de bulunduğu konvoyla Aksaray'a götürülen kafile, buradaki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlara yerleştirilecek.