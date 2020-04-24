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24.04.2020 - 18:52 | | İHA

Corona virüs temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkarmıştı! Karar verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde corona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan çıkan ve 18 yıl önce öldürüldüğü belirlenen şahsı, bıçaklayarak öldürdüğünü kabul eden kardeşi tutuklandı.

Corona virüs temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkarmıştı! Karar verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karadenizliler Mahallesi’nde İzmit Belediyesi’ne ait çöp döküm alanında geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran çalışanlar, battaniyeye sarı halde çürümüş bir insan cesedi buldu. İşçiler durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Olayın ardından inceleme başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belediye temizlik çalışanlarının ifadelerini alarak cesedin olduğu çuvalın Serdar Mahallesi’nde bir bina önünden alındığını belirledi.

Binada korona virüs temizliği cesedi ortaya çıkardı

Cesedin alındığı binada araştırma yapan polis ekipleri, bina sakinlerinin korona virüs nedeniyle evde kaldıkları sırada binada genel temizlik başlattıklarını, bu sırada kullanılmayan atıl haldeki dairedeki çuvalı çöp zannederek attıklarını belirledi. Dairede yaşayanları sorgulayan ekipler, cesedin kimliğinin Ercüment Ç.’ye (49) ait olduğunu ve ailesinin de Sakarya’da yaşadığı bilgisine ulaştı. İncelemeyi derinleştiren ekipler, Ç. ailesinin 2002 yılında Ercüment Ç. için kayıp ilanında bulunduklarını ve ifadelerinde Almanya’ya gitmiş olabileceğini söylediklerini tespit etti. İncelemeyi derinleştiren ekipler, cinayet şüphelisi olarak Ercüment Ç.’nin iki kardeşi R. Ç. (39) ve E. Ç.’yi gözaltına aldı.

Corona virüs temizliği 18 yıllık cinayeti ortaya çıkarmıştı Karar verildi

Kayıp ilanı verdikleri abisini öldürdüğünü itiraf etti

Gözaltına alınarak Kocaeli Emniyetine getirilen iki kardeşten R.Ç., 2002 yılında Sakarya’daki evlerinde abisi ile aralarında tartışma çıktığını, daha önce de sık sık tartıştıkları abisini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. R.Ç. ifadesinde, abisini öldürdükten sonra battaniyeye sararak İzmit’te bulunan evlerine getirerek kum dolu çuvala koyarak evden ayrıldığını söyledi. Gözaltına alınan E.Ç.’nin ise cinayet hakkında bilgisi olmadığını, abisinin kayıp olduğunu düşündüğünü söyledi.

Cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şahıslardan cinayeti işlediğini itiraf eden R.Ç. ile kardeşi E.Ç., emniyetteki işlemleri sonrasında Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan R.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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