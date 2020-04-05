Corona virüs testi nasıl yapılıyor? - Online koronavirüs testi nedir, soruları nelerdir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs ülkemizde de büyük bir etki gösterdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son rakamlara göre ülkemizdeki vaka sayısı 23,934, can kaybı ise 501'e yükseldi. Peki milyonlarca vatandaşımızın oldukça merak ettiği Koronavirüs testi nasıl yapılır?



ONLİNE CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIR?

koronaonlem.saglik.gov.tr adresli sitede yöneltilen sorulara göre verilen cevaplar değerlendiriliyor ve “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür” ya da “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarısında bulunuluyor.

Sitede, "Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir" uyarısı da bulunuyor.

TC kimlik numarasıyla girilen girilen sitede yoğunluğu önlemek için bir vatandaşın bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ İÇİN TIKLAYINIZ

Online corona virüsü testinde sorulan sorular şöyle:

SORU: Son 14 gün içinde en uzun bulunduğunuz şehir

SORU: Sağlık sektöründe çalışan birisi misiniz? (doktor, hemşire, sağlık teknisyeni vb.):

1- Evet 2- Hayır

SORU: Hastalıklardan sizde olan varsa işaretleyiniz

1- Kronik akciğer hastalığı

2- Diyabet (şeker) hastalığı

3- Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

4- Kronik karaciğer hastalığı

5- Kronik böbrek hastalığı

6- Kronik kalp rahatsızlığı

7- Genetik rahatsızlık

8- Düzenli romatizma ilacı veya ağrı kesici alıyorum

9- Kan kanseri (hematolojik kanser)

10- Diğer kanser türleri (solid kanser)

11- Kemoterapi görüyorum

12- Bağışıklık sistemi bozukluğu

13- Kortizon tedavisi alıyorum

SORU: Son 14 gün içerisinde seyahat ettiğiniz ülke varsa listeden seçiniz. (Birden fazla seçebilirsiniz, yok ise lütfen boş bırakınız)

SORU: Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulundunuz mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle,grip, zatürre vb.) olan birisi ile temasınız oldu mu?

1- Evet 2- Hayır

SORU: Aşağıdaki semptomlardan hangisi sizde mevcutta bulunmaktadır?

1- Ateşim 38.0 derece altındadır. / Ateşim yok

2- Yüksek ateş (38.0 ile 38.5 arası)

3- Yüksek ateş (38.5 üzerinde)

4- Yeni başlayan öksürük

5- Yeni başlayan nefes darlığı (Normalden hızlı nefes alıp vermek, aldığınız nefesin yetmemesi, rahat çıkılan merdivenleri çıkamamak)

6- Yeni başlayan boğaz ağrısı

7- Yeni başlayan baş ağrısı

8- Yeni başlayan göğüs sıkışması

9- Yeni başlayan burun akıntısı

10- Yeni başlayan vücut ağrıları (kas/eklem ağrısı)

11- Yeni başlayan halsizlik (Son bir hafta)

12- Yeni başlayan ishal, mide bulantınız veya kusma durumunuz var mı?

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