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23.05.2020 - 18:40 |

Corona virüs tablosu 23 Mayıs | Corona virüsten ölen sayısı bugün kaç?

Son dakika haberleri arasında corona virüs tablosu merakla araştırılıyor. Corona virüsten ölen ve iyileşen sayısı gün gün açıklanıyor. Günden güne iyi sonuçlar veren corona virüs verileri bugün nasıl? Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam vatandaşlara açıklanan corona virüs tablosu bugün güncellendi mi? İşte Corona virüs Türkiye haberleri son dakika...

Corona virüs tablosu 23 Mayıs | Corona virüsten ölen sayısı bugün kaç?

Corona virüs son dakika Türkiye haberleri merakla araştırılıyor. 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününe ait corona virüs tablosunu incelemek isteyen vatandaşlar, corona virüs son durum hakkında araştırma yapıyor. Bugün corona virüsten kaç kişi öldü? corona virüsten kaç kişi iyileşti? soruları yoğun ilgi görüyor. Son zamanlarda alınan önemli tedbirler sonrasında büyük düşüş yaşanan corona virüs vaka sayısının ardından corona virüs ölen sayısı da günden güne azalıyor. İyileşen sayısı ise artıyor. Peki bugün corona virüs tablosu nasıl? İşte corona virüs son durum...

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM

Corona virüs 23 Mayıs 2020 tablosu henüz güncellenmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tablosu güncellendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

Corona virüs tablosu 23 Mayıs | Corona virüsten ölen sayısı bugün kaç

Muğla salep üretiminde söz sahibi olmak istiyorMuğla ve turistik ilçelerinde hayata geçirilen proje kapsamında dikimi yapılan salep orkideleri, önemli bir gelir kapısı oldu.Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri-Tıbbı, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi" projesi kapsamında Muğla'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde salep üretim çalışması yürütülüyor.
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