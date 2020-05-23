Corona virüs tablosu 23 Mayıs | Corona virüsten ölen sayısı bugün kaç?

Corona virüs son dakika Türkiye haberleri merakla araştırılıyor. 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününe ait corona virüs tablosunu incelemek isteyen vatandaşlar, corona virüs son durum hakkında araştırma yapıyor. Bugün corona virüsten kaç kişi öldü? corona virüsten kaç kişi iyileşti? soruları yoğun ilgi görüyor. Son zamanlarda alınan önemli tedbirler sonrasında büyük düşüş yaşanan corona virüs vaka sayısının ardından corona virüs ölen sayısı da günden güne azalıyor. İyileşen sayısı ise artıyor. Peki bugün corona virüs tablosu nasıl? İşte corona virüs son durum...

CORONA VİRÜS TABLOSU SON DURUM

Corona virüs 23 Mayıs 2020 tablosu henüz güncellenmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüs tablosu güncellendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.