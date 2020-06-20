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20.06.2020 - 19:26 |

Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Haziran koronavirüs son durum ne?

Haziran ayı ile birlikte kontrollü sosyal hayata geçilirken son günlerde vaka sayılarında da artış gözlemlendi. Son günlerde vaka ve ölü sayılarındaki oran arttıkça son durum da epey merak edilmeye başlandı. Bu nedenle de 'Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Koronavirüs son durum ne?' soruları sıklaştı.

Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Haziran koronavirüs son durum ne?

Corona virüs vaka ve ölü sayıları haziran ayıyla birlikte artışa geçerken vatandaşlar da endişe duymaya başladı. Her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları heyecanla bekleniyor. Bu nedenle de 'Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Haziran koronavirüs son durum ne?' sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

20 HAZİRAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

20 Haziran corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Saat 20.00 gibi son durumun açıklanması bekleniyor.

19 HAZİRAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 41 bin 316 test yapıldı, 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1494 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, vaka sayısı 185 bin 245, vefat sayısı 4 bin 905 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 310, toplam iyileşen hasta sayısı ise 157 bin 516 oldu.

Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu 20 Haziran koronavirüs son durum ne

Sağlık Fahrettin Bakanı Koca: "Salgın riski ortadan kalkmış değil"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Marmara Üniversitesi Hastanesi açılış töreninde konuştu. Bakan Koca corona virüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada "Salgın riski ortadan kalkmış değil. Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir." açıklamasında bulundu.
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