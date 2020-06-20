Corona virüs vaka ve ölü sayıları haziran ayıyla birlikte artışa geçerken vatandaşlar da endişe duymaya başladı. Her gün akşam saatlerinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları heyecanla bekleniyor. Bu nedenle de 'Corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 20 Haziran koronavirüs son durum ne?' sorusu yoğun bir şekilde yöneltiliyor.

20 HAZİRAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

20 Haziran corona virüs vaka ve ölü sayısı henüz açıklanmadı. Saat 20.00 gibi son durumun açıklanması bekleniyor.

19 HAZİRAN CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre bugün 41 bin 316 test yapıldı, 1214 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1494 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 863 bin 632, vaka sayısı 185 bin 245, vefat sayısı 4 bin 905 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 769, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 310, toplam iyileşen hasta sayısı ise 157 bin 516 oldu.