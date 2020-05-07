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07.05.2020 - 15:07 | | DHA

Corona virüs vakası görülen mahallenin yolları hafriyatla kapatıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, cenaze sonrası 6 kişide corona virüs tespit edilen Ramazanoğlu köyünün bir mahallesinde alınan tedbirler sürüyor. Tedbirler kapsamında köyün tali yolları hafriyatla kapatıldı.

Corona virüs vakası görülen mahallenin yolları hafriyatla kapatıldı

Ramazanoğlu Köyünde yaşayan Kemal Engin (93), yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları sonucu yaklaşık iki hafta önce yaşamını yitirdi. İstanbul'dan gelip, Engin'in cenazesine katılan bir yakınında corona virüs tespit edildi. Bunun üzerine köpde filyasyon çalışması yapıldı. Kemal Engin'in kızı ve damadının da aralarında bulunduğu 6 kişide corona virüs tespit edildi. 6 kişi, Bartın ve Çaycuma devlet hastanelerinde tedaviye alındı.

Ramazanoğlu Köyü Boduklar Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı. Köyün tali yolları da hafriyatlarla kapatılarak giriş ve çıkış güzergahı teke düşürüldü. 14 gün sürecek tedbirler nedeniyle vatandaşların acil ve temel ihtiyaçları vefa sosyal destek grubu tarafından karşılanıyor.

 

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