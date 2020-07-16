MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüs'e karşı sosyal mesafeli, minderli sinema keyfi!
ABONE OL
16.07.2020 - 22:27 | | AA

Corona virüs'e karşı sosyal mesafeli, minderli sinema keyfi!

Niğde Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası yeni normalleşme sürecinde açık havada "minderli sinema" etkinliği yapıldı.

Corona virüs'e karşı sosyal mesafeli, minderli sinema keyfi!

Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, kurulun dev ekranın karşısına, 2 metre aralıklarla çizilen yuvarlakla belirlenen alanlara 2 ve 3 kişilik minderler koyuldu. Ekipler, sinema izlemek için gelenleri, ateşini ölçerek alana aldı, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı. Ayrıca sinema severlere patlamış mısır ikram edildi.

Bir hafta sürecek "minderli sinema" etkinliğinde, ilk olarak "Fetih 1453" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Corona virüse karşı sosyal mesafeli, minderli sinema keyfi




Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devam eden pandemi sürecinde Niğdelilere moral olması için bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Sosyal mesafe dikkate alınarak belirlenen alanlara minder koyduklarını belirten Özdemir, "Sosyal mesafeye, maskeye ve hijyen kurallarına uyarak bir hafta boyunca güzel vakit geçirmek ve hemşehrilerimize moral vermek istedik. Herkes son derece duyarlı, maskeleriyle geldiler." ifadelerini kullandı.

İzleyicilerden Halime Kaya da uygulamayı beğendiğini belirterek, "Yurt dışındaki gibi bir mekan olmuş. Koronavirüsten dolayı evde oturanlar için bir değişiklik oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, şehit olan özel harekat polisi Muhammed Demir'in babası İbrahim Demir’i arayarak, başsağlığı diledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

LGS sonuçları TIKLA, ÖĞREN - 2020 LGS sonuç sorgulama ekranı - (MEB.gov.tr) giriş sayfası

LGS sonuçları TIKLA, ÖĞREN - 2020 LGS sonuç sorgulama ekranı - (MEB.gov.tr) giriş sayfası

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiriyor! Erteleniyor

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Ünlü teknoloji CEO'su başı kesilmiş halde bulundu

Süper Loto çekilişi sonuçları yayımlandı (16 Temmuz) - 665. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Süper Loto çekilişi sonuçları yayımlandı (16 Temmuz) - 665. hafta canlı Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası

Sıradaki Haber