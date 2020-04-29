Corona virüse yakalanan Filistinli doktor: Bana dua edin!

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi genel cerrahi bölümünde 2 ay önce görev yapmaya başlayan doktor Muhannad Al-Khatib'in, rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Al-Khatib, 26 Nisan günü göğüs hastalıkları bölümünde tedaviye alındı.

Muhannad Al-Khatib, sosyal medya hesabından, "Kaderimiz bu bereketli ayda hastanede itikaf etmekmiş. Coronaya yakalandım, durumum iyi. Bana dua edin" paylaşımı yaptı.