Corona virüse yakalandığı duyurulan Seyfullah Okumuş kimdir?

Seyfullah Okumuş kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un corona virüse yakalandığı duyuruldu. Corona virüse yakalandığı açıklanan Aydın İll Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş kimdir?

SEYFULLAH OKUMUŞ KİMDİR?

20.02.1966 yılında Çine´de doğdu. İlk tahsilini Çine Cumhuriyet İlkokulu’nda, orta ve lise tahsilini Çine İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı. Lise tahsili sonrasında öğrenimine devam ettiği Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden 1994 yılında mezun oldu. Aynı yıl Diyarbakır Melik Ahmet Lisesi’nde öğretmenlik görevine başladı.

1997 yılında İzmir´e geldi ve İzmir´de Konak Saliha Hüseyin Özyavuz İlköğretim Okulu´nda (Öğretmen), Konak Kemal Reis İlköğretim Okulu´nda (Öğretmen-Müdür Yardımcısı), Konak Hâkimiyet-i Milliye İlköğretim Okulu´nda (Müdür Yardımcısı) ve Karşıyaka Anadolu İmam-Hatip Lisesi´nde (Okul Müdürü) öğretmen-idareci olarak,17 Haziran 2014 -04 Ağustos 2016 tarihleri arasında Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

05.08.2016 – 10.12.2018 tarihleri arasında İzmir Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapan Sayın OKUMUŞ, 10.12.2018 tarihinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve başlamış olup evli ve 2 çocuk babasıdır.