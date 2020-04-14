Corona virüste son dakika gelişmesi! Türkiye dahil 22 ülke bir araya geldi

Son dakika haberine göre, corona virüs Kovid-19'un genetik şifreleri, 2 bin kişinin genom dizilemesiyle çözülecek. Hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi amaçlayan araştırmacılar, Kovid-19'a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, "Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. 50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız" diye konuştu.