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14.04.2020 - 09:08 | | AA

Corona virüste son dakika gelişmesi! Türkiye dahil 22 ülke bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, corona virüsün yol açtığı hastalığın genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesini gerçekleştirecek.

Corona virüste son dakika gelişmesi! Türkiye dahil 22 ülke bir araya geldi

Son dakika haberine göre, corona virüs Kovid-19'un genetik şifreleri, 2 bin kişinin genom dizilemesiyle çözülecek. Hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi amaçlayan araştırmacılar, Kovid-19'a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak

Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, "Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. 50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız" diye konuştu.

Akılalmaz olay! Corona virüs tanısı konulunca böyle kaçtıDenizli'de yeni tip corona virüs (covid-19) tanılı hasta, tedavi gördüğü hastanenin 2. katının penceresinden çarşafları birbirine bağlayarak kaçan kişi,ambulansla tekrar hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.
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