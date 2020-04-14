14.04.2020 - 09:08 | | AA
Corona virüste son dakika gelişmesi! Türkiye dahil 22 ülke bir araya geldi
Gelen son dakika haberine göre, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 22 ülkenin kurduğu konsorsiyumda araştırmacılar, corona virüsün yol açtığı hastalığın genetik temellerini araştıracak ve yaklaşık 2 bin kişinin genom dizilemesini gerçekleştirecek.
Son dakika haberine göre, corona virüs Kovid-19'un genetik şifreleri, 2 bin kişinin genom dizilemesiyle çözülecek. Hastalığa yakalanma riskini arttıran genleri keşfetmeyi amaçlayan araştırmacılar, Kovid-19'a hiç yakalanmayan bireylerin de genetik yapısını mercek altına alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tayfun Özçelik, "Hastalık tanısı konan bireylerin klinik tablosunda görülen ileri derecede farklılıklar, Kovid-19'a yanıtta bireysel genetik faktörlerin önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. 50 yaş altındaki herhangi bir kronik hastalığı olmayan Kovid-19 hastalarında genom dizilemesi yapacağız" diye konuştu.