08.04.2020 - 12:04 | | DHA
Corona virüsten korunmak için ağacı oydu!
Samsun’un Ayvacık ilçesinde yaşayan İlkay Gümüşsu (38), corona virüsten korunmak için ağaçta açtığı kovuğa girdi. Gümüşsu, kovuktaki görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, corona virüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaçta açtığı kovuğa girdi.
Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünü, sosyal medya hesabından “Corona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi corona erkeksen beni bulmaya, haydi iyi günler" mesajıyla paylaştı. Gümüşsu'nun paylaşımı büyük ilgi gördü.
Dağ keçisinin drone ile imtihanıErzincan’da dağ keçisinin kendisini havadan görüntüleyen droneyle imtihanı kayıt altına alındı.Yaban hayatının zengin olduğu Erzincan’da yaşamını sürdüren koruma altındaki dağ keçileri, zaman zaman yüksek noktalardan köy, ilçe ve şehir merkezine yakın noktalarına kadar iniyor. Bu durumu fırsata dönüştüren vatandaşlar ve doğaseverler de ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile sürü halinde görüntüleme fırsatı buluyor.