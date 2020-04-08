Corona virüsten korunmak için ağacı oydu!

Ayvacık ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan İlkay Gümüşsu, corona virüs salgınına dikkat çekmek ve hastalıktan korunmak için fındık bahçesindeki ağaçta açtığı kovuğa girdi.

Gümüşsu, kovukta çektiği görüntüsünü, sosyal medya hesabından “Corona gelsin de beni burada bulsun. Ağaçkakan gibi yuva yaptım buraya. Hey gidi corona erkeksen beni bulmaya, haydi iyi günler" mesajıyla paylaştı. Gümüşsu'nun paylaşımı büyük ilgi gördü.