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KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±n Avrupa'da etkisi gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk zamanlarda Fransa'nÄ±n Soissons kentinde Covid-19 testi pozitif Ã§Ä±kanÂ TÃ¼rk vatandaÅŸÄ± Halil BÄ±Ã§kÄ± (64), tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede 12 Åžubat'ta yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Ailenin cenazeyi TÃ¼rkiye'de topraÄŸa vermek iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± giriÅŸimler sonuÃ§ vermezken, Ã¶len bÄ±Ã§kÄ±nÄ±n yakÄ±n Ã§evresine yapÄ±lan testlerde Â kuzeni GÃ¶kmen BÄ±Ã§kÄ± (41) ve eÅŸinde de koronavirÃ¼s tespit edildi. Bir ayÄ± aÅŸkÄ±n sÃ¼re yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶ren GÃ¶khan BÄ±Ã§kÄ±, 11 Nisan'da yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, eÅŸinin durumunun iyi olduÄŸu ve tedavisinin devam ettiÄŸi belirtildi.

Ailesinin tÃ¼m Ã§abalarÄ±na raÄŸmen koronavirÃ¼sten Ã¶len ilk TÃ¼rk olan Halil BÄ±Ã§kÄ±'nÄ±n cenazesini TÃ¼rkiye'ye gÃ¶ndermeyen FransÄ±z yetkililer, GÃ¶kmen BÄ±Ã§kÄ±'nÄ±n cenazesine ise onay verdi. YaklaÅŸÄ±k bir hafta sÃ¼ren yazÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan BÄ±Ã§kÄ±'nÄ±n cenazesi, gece saatlerindeÂ havayolu ile TÃ¼rkiye'ye getirildi. HavalimanÄ±ndan cenaze aracÄ±na alÄ±nanÂ BÄ±Ã§kÄ±'nÄ±n cenazesi, daha sonra karayolu ile memleketi Mersin'in Mut ilÃ§esine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YeÅŸilyurt Mahallesi'ndeki mezarlÄ±ÄŸa getirilen BÄ±Ã§kÄ±'nÄ±n cenazesi, virÃ¼se karÅŸÄ± korumalÄ± Ã¶zel kÄ±yafet giyen gÃ¶revlilerce gece yarÄ±sÄ± topraÄŸa verildi.