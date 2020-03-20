Corona virüsü belirtileri | Corona virüsü nasıl bulaşır? Corona virüsü hangi ilde, Türkiye'de kaç kişiye bulaştı, kaç kişi öldü?

Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüsü ile ilgili dünyada yaşanan son dakika gelişmeleri merak edenler için haberimizde buyer verdik. Corona virüsü salgını dünya çapında milyonlarca insanın yaşamını alt üst etmeye ve kabusu yaşatmaya devam ediyor. Dünyada ölü sayısı 10 bini aştı. Virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 250 bine dayandı. Çin'de salgınla mücadele olumlu etkilerini gösterirken İtalya'da durum çok vahim. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "pandemi" ilan edilen virüsün yayılmasının engellenmesi için, küresel çapta önlemler alınsa da, ülkeler salgının yayılmasını engellemekte zorlanıyor.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ KAÇ KİŞİYE BULAŞTI?

Türkiye'de corona virüsü bulaşan vaka sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Sağlık Bakanı yaptığı son açıklama ile corona virüsü vakalarının toplam 359'a yükseldiğini duyurdu. Peki Türkiye'de corona virüsünden kaç kişi öldü?

TÜRKİYE2DE CORONA VİRÜSTEN KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Son dakika haberlere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük ve dispnedir. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir.



Fatalite hızı SARS salgınında %11 ve MERS-CoV’da %35-50 arasında iken DSÖ’nün Çin Halk Cumhuriyetine ait COVID-19 raporuna göre fatalite hızının % 3,8 olarak bildirilmiştir. İlk izlenimlerde asemptomatik vakaların da olması nedeniyle hafif seyirli olabileceği düşünülmekle birlikte izlenmeye devam edilmesi gerekmektedir.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Hastalık esas olarak damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Ayrıca hasta bireylerin öksürme, hapşırma yoluyla ortaya saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin elleri ile temas etmesi sonrasında ellerini ağız, burun veya göz mukozasına götürmesi ve temas etmesi ile bulaşmaktadır. Asemptomatik kişilerin solunum yolu salgılarında virus tespit edilebilmekte, ancak esas bulaşma hasta bireylerden olmaktadır.



Çin’deki olguların epidemiyolojik özellikleri incelendiğinde ortalama inkübasyon süresinin 5-6 gün (2-14 gün) olduğu bazı vakalarda 14 güne kadaruzayabileceği gözlenmiştir.



COVID-19’un bulaştırıcılık süresi kesin olarak bilinmemektedir. Semptomatik dönemden 1-2 gün önce başlayıp semptomların kaybolmasıyla sona erdiği düşünülmektedir.



Coronaviruslar genel olarak dış ortama çok dayanıklı olmayan virüslerdir. Ortamın nem ve sıcaklığına, dışarı atıldığı organik maddenin miktarı, kontamine ettiği yüzeyin dokusu gibi faktörlere göre değişen bir dayanma süresi söz konusudur. Genel olarak cansız yüzeylerde birkaç saat içerisinde aktivitesini kaybettiği kabul edilmektedir. Cansız yüzeylerdeki aktivite süresi yorumlanırken bulaşta sadece virüsün aktivitesinin devam etmesi değil, temasın süresi de önemli olduğu unutulmamalıdır.



Coronaviruslar genel olarak dış ortam dayanıklılığı olmayan virüslerdir. Ancak, bugün için COVID19’un bulaştırıcılık süresi ve dış ortama dayanma süresi net olarak bilinmemektedir