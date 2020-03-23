MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüsü belirtileri nedir? İlk belirti ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi var mı?
ABONE OL
23.03.2020 - 12:18 |

Corona virüsü belirtileri nedir? İlk belirti ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi var mı?

Corona virüsünden ölenlerin sayısı artarken vaya sayısı da binleri geçmiş durumda... Vatandaşların büyük bölümü 'Evde kal' çağrısına uyarken önlem almak amacıyla Corona virüsü belirtileri nedir? İlk belirti ne zaman ortaya çıkar? sorularına cevap arıyor.

Corona virüsü belirtileri nedir? İlk belirti ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi var mı?

 

Corona virüsü dünyayı titretmeye devam ediyor. Türkiye'de de ölüm ve vaka sayısı artıyor. Binlerce vatandaş corona virüsü hakkında detaylı bilgi almaya devam ederken Corona virüsü belirtileri nedir? İlk belirti ne zaman ortaya çıkar? Tedavisi var mı? soruları gündem olmuş durumda...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Corona virüsünün henüz bir tedavisi bulunmazken mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir. Ağız burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılabilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır.

Uzman isim canlı yayında anlattı! İtalya'daki corona virüs istatistiği bize ne anlatıyor?Tüm dünyanın kabusu haline gelen corona virüs salgınıyla ilgili uzman isimlerden dikkat çeken yorumlar gelmeye devam ediyor. CNN Türk canlı yayınında A'dan Z'ye programına katılan Dr. Ayça Kaya, İtalya'daki istatistiklere dikkat çekti. Risk grubundaki yaş aralığını ve İtalya'daki ölüm istatistiklerini aktaran Kaya önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 30 mesire ve piknik alanı kapatıldı!

Eskişehir ve Afyonkarahisar'da 30 mesire ve piknik alanı kapatıldı!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

ABD'de askerler sokağa indi! Ali Çınar, ABD'deki son durumu anlattı

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber