Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır? Corona virüsünden korunmanın yolları nelerdir?

Corona virüsü salgını can almaya devam ediyor. Dünyanın tamamına yayılan Corona virüsü salgını yüzünden ülkemizde birçok tedbir alındı. Tedbirler kapsamında 16 Mart tarihinden itibaren okullar bir hafta tatil edilirken 23 Mart tarihinden itibaren ise uzaktan ve online eğitime geçileceği duyuruldu. Türkiye'de ilk vakanın ardından yakınlarının tamamı karantinaya alınırken 4 ayrı aile üyesinde daha corona virüsü vakası tespit edildiği Bakan Koca tarafından açıklandı. Dün akşam saatlerinde umreden dönen bir kişide corona virüsü tanısı koyuldu ve ülkede tanı koyulan kişi sayısı 6'ya yükseldi. Vatandaşlar sıklıklar Corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, aşısı ve tedavisi var mı sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki Corona virüsü belirtileri nelerdir?

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikayetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Çin'de bazı hastaların hastanede uzun süreli tedavi altına alınması gerekmişti.

Ancak şu an eldeki bilgiler sadece hastaneye kaldırılan ağır hastaların yaşadıklarıyla sınırlı. Virüse yakalanıp daha hafif bir şekide atlatan olup olmadığı konusunda detaylı bir bilgi henüz yok.

Koronavirüs orta derece soğuk algınlığından, ölüme varacak semptomlara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti.

CORONA VİRÜSÜ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve WHO, enfeksiyonun Koronavirüs (Corona Virus) olduğu sonucuna vardı.

Hastalığın, Çin'in 11 milyon nüfuslu kenti Vuhan'daki Huanan deniz ürünleri pazarından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Koronavirüs, büyük bir virüs ailesinin bir alt türü. Ancak yeni virüs dahil sadece yedi tanesi insanlara bulaşabiliyor.

WHO'ya göre yeni virüsün "kuluçka dönemi", yani enfeksiyonun kapıldığı andan belirtilerin görüldüğü zamana kadar olan dönem yaklaşık 14 gün.

Ama bazı araştırmacılar bu sürenin 24 güne kadar çıkabileceğini söylüyor.

Çinli bilim insanları, bazı kişilerin belirtiler görülmeden de enfeksiyonu yaydıkları uyarısında bulunuyor.

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar

CORONA VİRÜSÜ NE KADAR ÖLÜMCÜL?

WHO'nun 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin:

%81'i hafif atlatıyor

%14'ü ciddi geçiriyor

%5'i ağır hastalanıyor

Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %1 ila %2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor.

Ama bildirilen rakamların hepsi güvenilir değil.

Her yıl yaklaşık bir milyar kişi sıradan soğuk algınlığı yaşıyor ve bu hastalıktan ölenlerin sayısı 290 bin ila 650 bin arasında değişiyor. Grip vakalarının ciddiyeti her yıl değişiyor.

SARS salgınında ölüm oranı Koronavirüs'e göre çok daha yüksekti ve hastalığa yakalananların yüzde 9'u hayatlarını kaybetmişti.

Ancak koronavirüsün bulaşmasıyla başlayan hastalık sürecinin görece uzun olduğu ve ölü sayısının ilerleyen günlerde artabileceği uyarıları da yapılıyor.

Henüz salgının boyutları da tam olarak bilinmediği için bu yeni virüsün yol açabileceği ölümlere dair bir tahmin yürütmek zorlaşıyor.