Corona Virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Corona Virüsünden korunmanın yolları nelerdir?

Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tespit edilmesinin ardından vatandaşlar Corona Virüsü belirtileri nelerdir, Corona Virüsünden nasıl korunulur sorulalarına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Corona Virüsünden korunmak için 14 kuralı sıralarken Sağlık Bakanlığı da resmi sosyal medya hesaplarından temizlik ve hijyen kurallarına önem gösterilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Peki Corona Virüs belirtileri nelerdir, nasıl korunulur?

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş ve halsizlik

Solunum problemleri

Denge sorunları

Psikolojik durumda değişme

Kişilerin kendini sıkıntılı ve mutsuz hissetmesi

Karın bölgesinde şişlik

Görme problemleri

CORONA VİRÜS BULAŞICI MIDIR? NASIL BULAŞIR?

Dünyayı alarma geçiren corona virüs bulaşıcı bir salgın hastalık olarak kabul edildi. Yayılma gücü yüksek bir hastalık olduğundan hem toplumların hem de bireylerin önlemlerini alması gerekmektedir.

Corona virüsün 100'ün üzerinde çeşidi vardır. Büyük çoğunluğu hayvanlarda enfeksiyona yol açan, çok azının da insanlara bulaştığı virüstür. Kişilere geçen koronavirüsün çoğu hafif bir soğuk algınlığı ile atlatılabilmekte olmasına karşın ölüm vakaları da giderek artmaktadır. Güncel rakamlara göre dünyada coronavirüs bulaşan kişi sayısı 76 bin iken; 2 bin 300 kişi bu virüsten hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS AŞISI BULUNDU MU?

Koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Bazı aşıların hayvanlar üzerinde denenme aşamasında olduğu belirtiliyor.

İnsanlarda kullanılabilecek bir aşının en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını bulması bekleniyor.

Hayvanlar üzerinde denenen aşılar olumlu sonuç verirse önümüzdeki aylarda insanlar üzerinde deneme aşamasına geçilebilir.

İnsanlarda da olumlu sonuç vermesi halinde kitlesel üretime geçilmesinin epey zaman alacağı ifade ediliyor.

TEDAVİSİ VAR MI?

Şimdilik tedavilerde temel prensipler uygulanıyor. Hastanın bağışıklık sistemi virüsle mücadelesini yenene kadar vücut fonksiyonlarının işler halde tutulması, nefes desteği sağlanıyor.

Bilim insanları virüse karşı aşı geliştirme çalışmalarına da devam ediyor. Yıl sonuna kadar aşının insanlar üzerinde denenmesi planlanıyor.

Hastaneler de virüs önleyici bir takım ilaçları test ediyor.

NASIL KORUNABİLİRSİNİZ?

WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar