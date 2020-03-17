Corona virüsünde doğru bilinen yanlışlar nelerdir? Corana virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, nasıl korunulur?

Corona virüsü tehdidi can almaya devam ediyor. Türkiye'de 47 vakanın görüldüğü Corona virüsü nedeniyle Çin'de ölü sayısı 3.111 olarak açıklanırken Avrupa'nın en fazla etkilenen ülkesi İtalya'dan korkutan haberler gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre İtalya'da ölü sayısı 2.158'e yükseldi. İtalya'yı 852 ölüm ile İran, 342 ölüm ile ise İspanya takip ediyor. Corona virüsü konusunda yaşanan bu gelişmelerin ardından vatandaşlar corona virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır, korunma yolları nelerdir sorularına yanıt aramaya devam ediyor. Peki Corona virüsü hakkında doğru bilinen yanlışlar nelerdir?

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çin'den yayılan bu koronavirüs türünün belirtileri herhangi bir grip ya da üst solunum yolu enfeksiyonuna çok benziyor.

Bunlar arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve zaman zaman da yüksek ateş yer alıyor. Bu virüs aynı zamanda halsizlik de yapıyor.

Virüsün görülen ilk belirtisi yüksek ateş.

Daha sonra kuru öksürük ve yaklaşık bir hafta sonra da nefes darlığına yol açıyor.

Bu durumda bazı hastaların hastanede tedavi altına alınması gerekiyor.

Virüsün bulaşıp bulaşmadığının tespit edilmesi için örnek alınması ve alınan örnekler ile kan üzerinde laboratuarda çeşitli testlerin yapılması gerekiyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

SARS, MERS ve son dönemde ortaya çıkan salgına neden olan virüsün kaynağının insanlar değil, hayvanlar olduğu düşünülüyor.

Birçok hayvanda tehlikeli virüsler bulunabiliyor. Ancak bunların insana geçmesi çok ender görülen bir durum.

Warwick Üniversitesi Yaşam Bilgisi Fakültesi'nden Prof. Dr. Andrew Easton, "Birçok durumda, canlı türleri arasında engeller vardır ve virüs de bu engelleri aşamaz" dedi ve ekledi:

"Ancak, bazen bağışıklık sisteminizin çok zayıf olması ya da virüsün bir şekilde bu engeli aşmasını sağlayacak bir başka önemli etkenin söz konusu olması halinde bu tarz münferit vakalar görülebilir."

Virüsün başka bir canlı türüne sıçrama süreci genellikle mutasyona uğramasıyla başlıyor.

Easton, "Girdiği yeni bedende düzgün bir şekilde büyüme fırsatını yakalayabilmesi için bir şekilde değişime uğraması gerekir" dedi.

Bir koronavirüs türünün insanlara geçtiği bu ender durumlarda işler çok ciddi bir hal alabiliyor.

Ancak bu durum, koronavirüs türlerinin tamamının çok tehlikeli olduğu anlamına gelmiyor. Bu virüsün daha az zarar veren türleriyle insanlar neredeyse her an karşılaşıyor.

Bununla birlikte, bir canlı türünden diğerine sıçrayabilen virüsler özellikle öldürücü bir nitelik taşıyor.

CORONA VİRÜSÜ DİĞER VİRÜSLERDEN NEDEN DAHA TEHLİKELİ?

Prof. Dr. Easton, "Bir virüs, canlı türleri arasında sıçrama yaptığında, bundan sonra neler yapabileceğini önceden tahmin etmek mümkün değil. Ancak, girdiği yeni türün içinde kendine özgü bir yaşam alanı oluşturur ve bu sürecin erken aşamalarında etkileri de çok ağır olur" dedi.

Bu durum, koronavirüsün hayvanlardan insanlara aniden sıçramasıyla birlikte bağışıklık sistemimizin de bu türle daha önce hiç mücadele etmemiş olduğu için çok zayıf ve bizim de çok hassas bir halde olmamızdan kaynaklanıyor.

Grip türleri canlılar arasında geçiş yaptığında da benzer bir sorun ortaya çıkıyor.

Easton, "Su kuşlarından insanlara geçen grip salgınında, esas kaygı insanlara sıçradığında hastalığın şiddetinin çok yüksek olması" dedi.

Tarihte görülen en kötü grip salgını 1918-1919 yıllarında oldu ve bunun da kuşlardan kaynaklı olduğu düşünülüyor. Bu salgın sırasında 50 milyon kişi öldü.

Şu andaki koronavirüsün bu düzeyde bir can kaybına yol açacağına dair herhangi bir gösterge yok. Ancak daha önce hayvanlardan insanlara geçerek büyük bir salgına yol açan virüslerin görülmesi tıp dünyasında derin kaygılara yol aşmıştı.

CORONA VİRÜSÜ HAKKINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Corona virüsü konusunda herkes kendince tedbirler almaya çalışsa da sosyal medyada veya dilden dile dolaşan hurafelerde oldukça fazla. Bunlar arasında kelle paça çorbası içmek sarımsak yemek gibi bazı yanlış bilgiler geliyor. Corona virüsünden korunmak için henüz kesinleşmiş mucizevi bir yiyecek bulunmuyor.

Bir diğer konu maske kullanımı; Maske kullanımı konusunda uzmanlar sağlıklı bireylerin maske kullanmasını kendileri için daha fazla tehdit oluşturduğunu söylüyor. Maske takıldığında orada biriken partiküller bireyin herhangi bir sağlık sorunu olmadığı anlarda takılan maskede daha kolay kalıcı olabiliyor. Dışarıdan gelecek virüsler ise nemli olan maskelere daha kolay yapışabileceği için sağlıklı bireylerin maske kullanımı iki kat daha fazla risk teşkil ediyor!

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar

CORONA VİRÜSÜ NE KADAR ÖLÜMCÜL?

WHO'nun 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin:

%81'i hafif atlatıyor

%14'ü ciddi geçiriyor

%5'i ağır hastalanıyor

Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %1 ila %2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor.