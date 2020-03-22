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22.03.2020 - 11:34 |

Corona virüsü (Covid-19) ilk belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır?

Coroa virüsü tehdidi devam ederken vaka ve ölüm sayısı gün geçtikçe artıyor. Corona virüsü nedeniyle sokağa çıkmayan vatandaşlar bir yandan da hastalık hakkında daha detaylı bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Akıllara gelen ilk sorular ise Corona virüsü ilk belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? şeklinde...

Corona virüsü (Covid-19) ilk belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır?

 

Corona virüsü ilk belirtileri nelerdir? Nasıl bulaşır? Türkiye günlerdir bu soruya cevap arıyor. Vaka ve ölüm sayısı arttıkça bu soru daha da sıklaşıyor. İşte konuya dair geniş bilgiler...

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?

Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir. Ağız burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılabilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır.

Litresi 7 bin lira olan 'propolis' yok satıyorBal arıları tarafından çiçeklerin öz sıvılarından toplanan macun kıvamındaki propolis, bir dizi işlemden geçirilerek sıvılaştırıldıktan sonra litresi 7 bin liraya satılıyor. Virüslere karşı koruyan ürüne artan ilgi nedeniyle arıcılar erken açtıkları kovanlardan propolis toplamaya başladı. Uzmanlar ise corona virüs nedeniyle talebin arttığı propolise karşı sahtecilik uyarılarında bulunuyor.
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