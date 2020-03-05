Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? İşte son durum

Dünyadan gelen son dakika haberlerine göre Corona virüsü ile ilgili yapılan açıklamalar, milyonlarca insanda korku ve panik yaratıyor. Her gün haberlerde yer alan corona virüsü gelişmelerinde son durum nedir? Corona virüsü nedir, bulaşıcı mı? Corona virüsü belirtileri nelerdir? Peki Corona virüsü Türkiye'ye geldi mi? İşte corona virüsü son durum...

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. İnek ve domuzlarda ise ishal, tavuklarda üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV sayılabilir.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir. Aslında Corona virüsü kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yok gibidir. Virüs kediden kediye temas yoluyla geçer, yayılma yoluysa genelde dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu virüsle hayatlarında bir kez karşılaşırlar. Bu oran kedilerin toplu yaşadığı yerlerde daha da artar. Tanı testlerinde ise kedilerin metabolizmalarının virüse karşı oluşturduğu metabolik maddeler [antibody düzeyi (titer seviyesi)] ölçülebilir. Belirtiler genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde olur. Ama neredeyse yüzde yüze varan oranlarda kediler bu virüsün hastalığını yenebilirler. Virüsün yayılması genelde "dışkılama > dışkıyla temas > tüy yalama" şeklinde olur. Düşük bir olasılık da olsa hava yolu da bulaşma yolları arasındadır. Corona virüsünün kedilerin rahatça atlattığı bu hastalığı, virüsün mutasyon geçirmesiyle ölümcül FIP'e dönüşür.

Bilimsel görüşlere göre Corona virüsü %2 ila %10 oranlarında FIP virüse dönüşür (FIPV). Bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair viroloji bilimi kesin veri sunamamaktadır. Şu halde Corona virüsünü kapan kedilerin %92-%98'i basit belirtilerle hastalığı atlatırken geri kalanlarda hastalık öldürücü FIP'e çevirmektedir. Corona virüsünün mutasyon geçirmiş hali olan FIP virüsü, FIP hastalığına neden olur.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜSÜ KÖPEĞE BULAŞTI

Hayatı felç eden ve dünyaya diz çöktüren virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 200'ü aştı. Dünya çapında hastalık bulaşanların sayısı ise 95 bine yaklaştı. Virüsün görüldüğü ülke sayısı ise 80'e dayandı. California, Irak ve İspanya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti. Avrupa'da virüsten en fazla etklienen ülke olan İtalya'da hayat durma noktasına geldi.

Yetkililer, çaresizce virüsün yayılmasını önlemeye çalışırken, ülkede tüm okullar ve üniversitelerde ay ortasına kadar eğitime ara verildi. İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında korkutan bir artış gözlendi. Ölü sayısı 107'ye, toplam vaka sayısı da 3089'a yükseldi. Okulların tatil edilmesi kararı, Başbakan Giuseppe Conte ve Eğitim Bakanı Lucia Azzolina tarafından Çarşamba akşamı düzenlenen ortak basın toplantısında duyuruldu.

Avustralya'da ayrıca Queensland eyaletindeki Brisbane'de tuvalet kağıdı taşıyan bir kamyon alev alev yandı. Koronavirüs nedeniyle bazı ülkelerde tuvalet kağıdı sıkıntısı yaşanıyor. ABD'nin California eyaletinde, ilk kez bir kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından eyalette acil durum ilan edilirken, ABD'de hastalıktan ölenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Ayrıca toplam 39 vaka ve 10 ölümle ülkenin virüsten en kötü etkilenen eyaleti olan Washington'da da bazı okullarda eğitime ara verildi. Öte yandan bir koronavirüs hastasının köpeğinin de virüs kapması büyük endişe yarattı. Dünyayı şoke eden olan sonrasında köpek karantinaya alındı. İlk "insandan hayvana bulaşma vakası" olabileceği düşünülen olay araştırılıyor. Hong Kong'da gerçekleşen olay sonrasında uzmanlar evcil hayvan sahiplerini uyardı; hayvanlarını terk etmemelerini ve sakin olmalarını istedi.

Tarım, Balıkçılık ve Koruma Dairesi, köpeğe koronavirüs bulaşıp bulaşmadığını doğrulamak için daha fazla test yapılacağını ve evcil hayvanların enfeksiyon kaynağı olabileceğine dair bir kanıt bulunmadığını söyledi.

CORONA VİRÜSÜ OLAN ÜLKELER

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiler şöyle:

"Güney Kore 5 bin 766, İtalya 3 bin 89, İran 2 bin 922, Japonya 1037, Fransa 285, Almanya 262, İspanya 228, ABD 160, Singapur 112, İsviçre 93, İngiltere 87, Norveç 59, Kuveyt 56, Avustralya 52, Bahreyn 52, İsveç 52, Malezya 50, Tayland 47, Hollanda 38, Irak 35, Kanada 34, Avusturya 29, Hindistan 29, Birleşik Arap Emirlikleri 28, İzlanda 26, Belçika 23, Cezayir 17, Vietnam 16, San Marino 16, Danimarka 15, İsrail 15, Lübnan 15, Umman 15

Hırvatistan 10, Ekvador 10, Yunanistan 9, Katar 8, Çekya 8, Finlandiya 7, Meksika 6, Belarus 6, Portekiz 6, Romanya 6, İrlanda 6, Pakistan 5, Senegal 4, Rusya 3, Filipinler 3, Azerbaycan 3, Gürcistan 3, Brezilya 3, Yeni Zelanda 3, Şili 3, Endonezya 2, Mısır 2, Estonya 2, Suudi Arabistan 2, Macaristan 2, Afganistan 1, Andorra 1, Ermenistan 1, Kamboçya 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ürdün 1, Litvanya 1, Letonya 1, Lüksemburg 1, Lihtenştayn 1, Fas 1, Monako 1, Nepal 1, Nijerya 1, Sri Lanka 1, Tunus 1, Arjantin 1, Ukrayna 1, Polonya 1, Slovenya 1."

Diğer yandan dünya genelinde, virüsü teşhisi konan 53 bin 689 kişi, tedavisinin ardından iyileşerek taburcu oldu.