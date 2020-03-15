Corona Virüsü ölüm oranı yüzde kaça yükseldi? (15 Mart) Korona Virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye bulaştı? İşte resmi vaka sayıları
Covid-19 ya da diğer adıyla Koronavirüs ile ilgili araştırmalar sürüyor. Dünya genelinde şimdiye dek 155 binden fazla vaka tespit edilen Corona virüsten 5900'e yakın insan hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanan 70 bine yakın kişi ise sağlığına kavuştu. Peki Koronavirüs belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? İşte son olarak ülkemizde de 6 vatandaşımıza bulaştığı açıklanan Corona virüste son durum ve hakkında bilinmesi gerekenler...
Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 5000'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü hakkında merak edilen bazı sorular yanıt bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen bu Corona virüsü nedir ve nasıl olur? Koronavirüs öldürüyor mu, tedavisi var mı? İşte tüm dünyayı yakından ilgilendiren Corona virüsü ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
CORONA VİRÜSÜ ÖLÜM ORANI YÜZDE KAÇ?
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüs nedeniyle meydana gelen ölüm oranının yüzde 3.4 olduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise bu oranı abartılı bulduğunu ifade ederek ölüm oranının yüzde 1’lerde olduğunu iddia etmişti.
KORONAVİRÜS NEDENİYLE ÖLÜ SAYISI
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 189’a çıktı.
İtalya'da ise ölü sayısı 1441'e ulaştı. İran'da 611, İspanya'da 193, Fransa'da 91, Güney Kore'de ise 82 kişi hayatını kaybetti.
CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi
Solunum sorunları ve nezle
Denge sorunları
Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade