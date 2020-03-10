Corona virüsü son dakika | Corona virüsü belirtileri nedir, bulaşıcı mı? Corona virüsü korunma yolları

Corona virüsü son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Tüm Dünyayı tedirgin eden corona virüsü belirtileri nelerdir? Crona virüsü bulaşıcı mı, nasıl bulaşır? Corona virüsü iile ilgili araştırmalarda en çok merak edilen diğer iki şey ise corona virüsü haritası ve corona virüsü korunma yolları...İşte corona virüsü hakkında merak edilenler...

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜSÜ BULAŞICI MI, NASIL BULAŞIR?

Yetkililer, ilk günlerde yeni virüsün 2002 - 2003’te etkili olan SARS benzeri bir yol izleyeceğini tahmin ediyordu. Ancak son çalışmalar, Kovid - 19’un vücutta HIV ve Ebola gibi çok daha saldırgan virüslere benzer şekilde hareket ettiğini gösterdi. Bu durumda, yeni tip koronavirüsün SARS’tan 100 ila 1000 kat daha etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan çalışmalara göre, Kovid-19 vücuda burun, ağız veya gözlerden giriyor ve ‘furin’ isimli bir enzimi hedef alıyor. Bu enzim sayesinde proteinleri aktif hale getiren virüs, insan hücreleri ve virüs arasında doğrudan bir füzyon gerçekleştirilmesini sağlıyor ve bedene yayılıyor. SARS 2002 yılında dünyada yaklaşık 8 bin kişiye bulaşmış ve 774 kişinin ölümüne sebep olmuştu.

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ

Dünyaya diz çöktüren koronavirüs nedeniyle bugüne dek 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Dünya çapında 1113 binden fazla kişiye bulaşan virüs, İtalya'yı tam bir kaosa itti. Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülke olan İtalya'da milyonlarca insan karantinada. Ülkede can kaybı rekor bir artış göstererek 463'e yükseldi. Başbakan Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. cki bölge" dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan ülkeye gelen 65 yaşındaki bir turiste koronavirüs (Kovid 19) tespit edildiğini açıkladı.

Koronavirüs kabusu hız kesmiyor. 113 binden fazla kişiye bulaşan virüs nedeniyle, bugüne kadar 4 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. İtalya, Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke olarak öne çıkıyor. Kriz ortamının hakim olduğu ülkenin tamamı karantina altına alındı. İtalya'da bir hastaneden gelen ve Reuters haber ajansının servis ettiği görüntüler, durumun ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. İngiltere'de ise vaka sayısındaki hız artış panik yarattı. Çin'de ülke genelinde virüsün yayılma hızında ciddi bir azalma olsa da virüsün 100'den fazla ülkede görülmüş olması büyük endişe ve korku yaratıyor.

İtalya'da koronavirüsle mücadele amacıyla geçen hafta sonu kuzey bölgeleri için alınan tecrit tedbirleri tüm ülkeyi kapsayacak şekilde genişletildi. Artık 16 milyon değil 60 milyon karantinada.

Ölü sayısının 463'e, toplam vaka sayısının da 9 bin 172'ye ulaştığı ülkede Başbakan Giuseppe Conte Pazartesi akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, tüm ülkeyi ilgilendiren yeni ve daha sıkı tedbirler alındığını duyurdu.

Giuseppe Conte, daha önce kuzeydeki bölgelerde ilan edilen "kırmızı bölgeye" atıfla "Artık kırmızı bölge yok, 1. bölge, 2. bölge yok. İtalya'nın tamamı koruma altındaki bölge" dedi.

Conte, bu yöndeki kararnamenin bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini açıkladı. İtalya Başbakanı'nın açıklamasına göre, tüm ülke genelinde iş ya da sağlık gibi gerekçelerle zorunlu olmayan seyahatlere izin verilmeyecek.

Okullar en az 3 Nisan'a kadar kapalı kalacak. Kamuya açık alanlarda toplanma yasağı uygulanacak. Serie A da dahil olmak üzere futbol ligleri, tüm spor etkinlikleri ve müsabakaları durdurulacak.