Corona virüsü son dakika tablosu: Corona virüs ölü - vaka - iyileşen sayısı bugün kaç oldu? 20 Nisan Türkiye haberleri

Dünyada ve Türkiye'de devam eden corona virüs salgınıyle ilgili her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş bu tedbirlere karşı corona virüste nasıl gelişmeler yaşandı merak ediyor. Corona virüsten ölenlerin sayısı gün gün açıklanmaya devam ederken, corona virüsten iyileşenlerin sayısı da oldukça yükseliyor. Peki corona virüs son durum nedir? 20 Nisan 2020 Pazartesi günü corona virüs son durum nedir? Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı belli oldu mu? İşte corona virüs ile ilgili paylaşılan son durum tablosu...

CORONA VİRÜS SON DURUM TÜRKİYE

Corona virüs 20 Nisan 2020 Pazartesi günü verileri henüz açıklanmadı. Corona virüs son durumu paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

CORONA VİRÜS TABLOSU 19 NİSAN









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