Corona virüsü son dakika tablosu: Corona virüs ölü - vaka - iyileşen sayısı bugün kaç oldu? 20 Nisan Türkiye haberleri
Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı için her gün yeni veriler açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan bu verileri vatandaşlar yakından takip ediyor. En son 19 Nisan 2020 Pazar günü yani dün, corona virüs ölü sayısı 127, vaka sayısı 3977 olarak duyuruldu. Türkiye'de corona virüsten ölen kişilerin toplam sayısı 2017 oldu. Türkiye'de toplam corona virüs vaka sayısı ise 86.306 olarak açıklandı. Peki bugün yeni bir paylaşım oldu mu? Corona virüsten bugün kaç kişi öldü, vaka sayısı kaça yükseldi? İşte 20 Nisan corona virüs son durum tablosu...
Dünyada ve Türkiye'de devam eden corona virüs salgınıyle ilgili her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş bu tedbirlere karşı corona virüste nasıl gelişmeler yaşandı merak ediyor. Corona virüsten ölenlerin sayısı gün gün açıklanmaya devam ederken, corona virüsten iyileşenlerin sayısı da oldukça yükseliyor. Peki corona virüs son durum nedir? 20 Nisan 2020 Pazartesi günü corona virüs son durum nedir? Corona virüs ölü sayısı ve vaka sayısı belli oldu mu? İşte corona virüs ile ilgili paylaşılan son durum tablosu...
CORONA VİRÜS SON DURUM TÜRKİYE
Corona virüs 20 Nisan 2020 Pazartesi günü verileri henüz açıklanmadı. Corona virüs son durumu paylaşıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
CORONA VİRÜS TABLOSU 19 NİSAN