31.03.2020 - 20:48 |
Corona Virüsü son vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (31 Mart CANLI) Sağlık Bakanı Koca grafik tablosunu açıkladı
Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 31 Mart Salı günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?
(31 MART SALI)
BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 15.422
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2704
BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 46
TOPLAM SAYILAR
TOPLAM TEST SAYISI: 76.981
TOPLAM VAKA SAYISI: 92.403
TOPLAM CAN KAYBI: 214