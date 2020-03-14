14.03.2020 - 09:33 |
Corona virüsü testi nerede, nasıl yapılır?
Corona virüsü vakası Türkiye'de 5'e çıktı. Vatandaşlar tedirgin olurken bir yandan da önlemlerini en üst seviyeye çıkarmış durumdalar... Bazı vatandaşlar önlem amacıyla corona virüsü testi yaptırmak isterken Corona virüsü testi nerede, nasıl yapılır? sorusunu soruyor.
Corona virüsü nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkmış durumda... Okullar tatil edilirken bakanlıklar biri dizi önemli kararlar aldı. Vatadaşlar kolonya ve el dezenfektanlarına deyim yerindeyse hücum ederken Türkiye'de vaka sayısı 5'e çıktı. Bu gelişme sonrası bir kez daha Corona virüsü testi nerede, nasıl yapılır? sorusu gündem oldu.
CORONA VİRÜSÜ TESTİ NERELERDE YAPILIYOR?
Corona virüsü testi Kamu ve özel olmak üzere tüm hastanelerde yapılıyor. Yalnız alınan numuneler sacede 3 laboratuvarda inceleniyor. Her hasta için test yapılmazken corona virüs vaka tanımına uygun olan kişilere corona virüs testi yapılabiliyor. Kararı ise hekim veriyor.
Irak'tan gelen Türk işçiler, Ankara'da karantinaya alındıIrak'ın başkenti Bağdat'tan havalanarak Ankara'ya inen uçaktaki 57 Türk vatandaşı, hastanede karantinaya alındı.Dün Bağdat'tan havalanan yolcu uçağı, akşam saat 20.30 sıralarında Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Burada yapılan kontrolde uçakta, Türkiye'den Bağdat'a çalışmaya giden Türk inşaat işçilerinin olduğu anlaşıldı. Önce Türk işçilerin uçaktan inmelerine izin verilmedi. Polis ekipleri uçağın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapılan görüşmelerin ardından işçilerin, koronavirüs riskine karşı Ankara'da hastanede gözlem altına alınmasına karar verildi.