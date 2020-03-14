Corona virüsü nedeniyle önlemler en üst seviyeye çıkmış durumda... Okullar tatil edilirken bakanlıklar biri dizi önemli kararlar aldı. Vatadaşlar kolonya ve el dezenfektanlarına deyim yerindeyse hücum ederken Türkiye'de vaka sayısı 5'e çıktı. Bu gelişme sonrası bir kez daha Corona virüsü testi nerede, nasıl yapılır? sorusu gündem oldu.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NERELERDE YAPILIYOR?

Corona virüsü testi Kamu ve özel olmak üzere tüm hastanelerde yapılıyor. Yalnız alınan numuneler sacede 3 laboratuvarda inceleniyor. Her hasta için test yapılmazken corona virüs vaka tanımına uygun olan kişilere corona virüs testi yapılabiliyor. Kararı ise hekim veriyor.