Corona virüsü testi nerede yapılır? Corona virüs testi nasıl yapılır? Covid-19 tanı kiti nedir?

Corona virüsü Türkiye'de bir kişide rastlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada yapılan test sonucu bir kişide corona virüsüne rastlandığını belirtti. Vatandaşlar bu gelişme sonrası tedirgin olurken önlem almak adına Corona virüsü testi nerede yapılır? Corona virüs testi nasıl yapılır? soruları sıklaştı.

COVİD-19 TANI KİTİ NEDİR?

Yurt dışında Koronavirüs için geliştirilen tanı testlerinden biri olan Covid-19 tanı kiti Ankara'da Ulusal Viroloji Laboratuvarı'nda geliştirildi. Kit, hemen hemen virüsün tespit edildiği tüm ülkelerde, halk sağlığı merkezlerinde kullanılmaktadır. Normalde 4 -120 saat arasında sonuçlanan tanı testi bu kit ile 90 dakikaya kadar düşürülmüştür. İlerleyen zamanlarda sürenin daha da düşürülmesi planlanıyor.

CORONA VİRÜSÜ TESTİ NASIL YAPILIYOR?

Koronavirüsü çok sayıda kişiye bulaştıranlar salgının yayılmasında nasıl bir rol oynuyor? Hastadan bir örnek alınıyor ve laboratuvarda genetik kodu çıkarılıyor. Tekrar tekrar kopyalanıyor ve küçük miktarlar genişletilerek tespit edilebilir hale getiriliyor.

Bu 'RT-PCR' testleri HIV ve grip gibi virüslerin tespit edilmesinde de kullanılıyor ve sonuçlar yüksek oranda başarılı oluyor. Londra'daki King's College Üniversitesi'nden Dr. Nathalie MacDermott, "Bu testler genellikle çok sağlam oluyor, hatalı pozitif veya negatif sonuç oranı çok düşük" diyor.