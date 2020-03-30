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30.03.2020 - 23:17 |

Corona Virüsü Türkiye'de bugün vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (30 Mart CANLI) Bakan Koca grafik tablosunu yayınladı

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 30 Mart Pazartesi günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı sayılar...

Corona Virüsü Türkiye'de bugün vaka (ölüm) test sayısı kaça yükseldi? (30 Mart CANLI) Bakan Koca grafik tablosunu yayınladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

30 MART (SON) VAKA SAYISI

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 11535

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 1610

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  37

TOPLAM VAKA SAYISI

TOPLAM TEST SAYISI: 76.981

TOPLAM VAKA SAYISI: 10.827

TOPLAM CAN KAYBI: 168






Feci kazada can pazarıFatih Cankurtaran'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan panelvan araç, otomobili çarparak takla attı. Can pazarının yaşandığı kazada 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
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