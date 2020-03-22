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22.03.2020 - 13:19 | | İHA

Corona virüsü uyarılarına aldırış etmediler! Davullu zurnalı asker uğurladılar

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen asker uğurlama törenlerinde corona virüs salgını riskinin artabileceği uyarısına rağmen Erzurum’da vatandaşlar, asker uğurlamasında davul-zurna eşliğinde göbek attı.

Corona virüsü uyarılarına aldırış etmediler! Davullu zurnalı asker uğurladılar

Erzurum’un Yakutiye ilçesi Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir grup genç, arkadaşlarını askere uğurlamak için site önünde toplandı. Corona virüs tedbirlerine aldırış etmeyen vatandaşlar, davul-zurna eşliğinde karşılıklı göbek attı. Uzmanların ve yetkililerin 'sokağa çıkmayın' çağrısına rağmen site önünde toplanan vatandaşlar, halay çekerek asker uğurladı.

Durumun polise bildirilmesi üzerine asker uğurlama merasimi polis müdahalesi ile karşılaştı. Vatandaşların dağılmaları konusunda anons yapan polis ekipleri, grubu sessiz bir şekilde dağılmaları için uyardı.

 

 

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