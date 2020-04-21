Dünya genelinde corona viürüsü vaka sayısı 2 buçuk milyona yaklaşırken ölü sayısı ise 170 bini geçmiş durumda... İyileşenlerin sayısı ise 652 bin oldu. Türkiye'de de vaka ve ölü sayısı artarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her gün son verileri halkla paylaşıyor. Peki, 20 Nisan Corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Corona virüsü son durum nedir?

CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜ SAYISI KAÇ OLDU?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerini, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından paylaştı.

Tabloya göre, toplam test sayısı 673 bin 980, toplam vaka sayısı 90 bin 980, toplam vefat sayısı 2 bin 140, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1909, toplam entübe hasta sayısı 1033, toplam iyileşen hasta sayısı 13 bin 430 oldu.

Bugünkü test sayısı 39 bin 703, vaka sayısı 4 bin 674, iyileşen hasta sayısı 1454, vefat sayısı ise 123 olarak kayıtlara geçti.

"EN AZ VİRÜS KADAR ISRARCI OLMALIYIZ"

Öte yandan Bakan Koca, bugün 1454 hastanın daha şifa bulduğunu ifade ederek, "En az virüs kadar ısrarcı olmalıyız. Bu savaşı, sağlık ordumuzun özverisi ve tedbirlere bağlılıktaki ısrarımızla kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.