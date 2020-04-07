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07.04.2020 - 10:13 | | DHA

Corona virüsü yendi! Komşuları alkışlarla karşıladı

Osmaniye'de hastanedeki corona virüs tedavisinin ardından taburcu edilen İbrahim Sevmez, yaşadığı mahallede komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Corona virüsü yendi! Komşuları alkışlarla karşıladı

​Kadirli ilçesine bağlı Cemal Paşa Mahallesi’nde yaşayan İbrahim Sevmez, bir süre önce yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Osmaniye Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde yeni tip corona virüs (Covid-19) teşhisi konan Sevmez, hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden Sevmez'in tedavisine evinde karantinada devam edilmesine karar verilerek taburcu edildi.

İbrahim Sevmez, arkadaşlarının araçlarıyla yaptığı konvoy eşliğinde ambulansla Kadirli ilçesindeki evine götürüldü. Sevmez, ambulanstan indiği sırada komşuları tarafından alkışlarla karşılandı.

Görülmemiş önlem! Corona virüsten böyle korunuyor...Gümüşhane'de 5 yıl önce doğada kamp yapmak için eski bir kamyon kasasını 12 metrekarelik eve dönüştüren TIR şoförü Volkan Sarı (44), corona virüs salgını nedeniyle, köyden uzaklaşıp ailesiyle bu kamyonda yaşamaya başladı.
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