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14.05.2020 - 10:59 | | DHA

Corona virüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu

Bursa'da her ikisi de 82 yaşında olan çift, corona virüsü yenip, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu.

Corona virüsü yenen 82 yaşındaki çift, alkışlarla taburcu oldu

Kestel Devlet Hastanesi'ne corona virüs şüphesiyle gelen çiftin yapılan testleri, pozitif çıkınca tedaviye alındı. İsimleri açıklanmayan çift, 14 gün sonra virüsü yenip, sağlıklarına kavuştu. Son yapılan testleri negatif çıkan çift, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.

Kestel Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Dilek Çetiner Bahçetepe, çiftin 2 hafta önce öksürük ve halsizlik semptomları ile hastaneye başvurduklarını belirtti. Her ikisinin de kalp hastalığı olmasına rağmen tedaviye olumlu yanıt verdiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Bahçetepe, hastaların şifa ile taburcu edildiğini söyledi

Taburcu olan hastalara gerekli önlemler anlatılarak, 14 gün ev izolasyonu önerildiğini belirten Uzm. Dr. Bahçetepe, ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayarak, sosyal izolasyona önem gösterilmesi ve evde kalınması tavsiyesinde bulundu.

Nişan töreni kabusa döndü! Corona virüs vaka sayısı 30'a yükseldiKahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki Hüyüklü Mahallesi'nde düzenlenen nişan törenine katıldıktan sonra rahatsızlanan 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı. Karantinaya alınan mahallede, corona virüs test sonuçları pozitif çıkan vaka sayısı 13 Mayıs günü itibariyle 30'a yükseldi. Filyasyon ekibinin mahalledeki çalışması devam ediyor.
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