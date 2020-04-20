Corona virüsü yenen Abdurrahim Albayrak'a büyük şok! Belediye Başkanı aradı sandı ama...

Ferit ZENGİN / İSTANBUL

23 Mart’ta eşi Şükran Albayrak’la birlikte yaptırdığı corona virüs testi pozitif çıkan ve 3 haftalık bir tedavinin ardından geçtiğimiz hafta taburcu olarak sağlığına kavuşan 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak’ı kendi ifadesine göre geçtiğimiz hafta kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır olarak tanıtıp arayan bir şahıs dolandırmış. Başkan Bahadır’ı ve sesini tanıdığını ifade eden Albayrak’ın anlatımına göre, Bahadır’ın sesinin benzerine sahip şahısın kendisine “ Sen çok hayırlı bir adamsın. Cumhurbaşkanımızın çağrısına da cevap verdin. Burada yurtlarda kalan garibanlar var onlara erzak vereceğiz, paramız eksiz kaldı, şu kadar bir parada sana yazıyorum “demiş.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKANI OLARAK TANITMIŞ

Telefonla arayan kişinin Bahçelievler Belediye Başkan Hakan Bahadır olduğuna inandığını söyleyen Albayrak, telefon üzerine muhasebeyi arayıp ödeme talimat vermiş. Şirket muhasebesine “Bahçelievler Belediyesi’nden arayacaklar, belediyenin değil ama bir marketin şu hesabını şu kadar parayı havale edin “ demiş. Daha sonra muhasebeden arayıp paranın Gebze’de bir banka şubesine gittiğini söyleyen muhasebe çalışanın verdiği bilgiyle şüpheye düşen Albayrak, Başkan Bahadır’ı arayıp parayı alıp almadıklarını sormuş. Başkan Bahadır da parayı da almadıklarını arayanın da kendisi olmadığını söyleyince dolandırıldıklarını anlayan Albayrak, bunun üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı arayıp durumu anlattıktan sonra Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş.

MARKET HESABI GEBZE'DE BANKA HESABI ÇIKINCA...

Suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri yaptıkları ilk incelemede 140 bin lira tutarındaki bir paranın Kocaeli Gebze Şubesi’nden çekildiğini ve arayan numaranın da ilk tespite göre bir ankesöre ait olduğunu belirlemiş. Organize bir şekilde yapıldığına kanaat getirilen dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak polis çalışmasını devam ettiriyor.

6 YIL ÖNCEDE 10 BİN LİRA DOLANDIRILMIŞ

Salgın hastalıktan kurtulmayı başaran ama dolandırıcılardan yakayı kurtaramayan Albayrak, 2014 yılında da kendisini Rize Valisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından dolandırılmış. Kanser hastası küçük bir kız çocuğu için yardım topladıklarını ifade eden ve kendisini Rize Valisi olarak tanıtan dolandırıcının yardım talebi üzerine Albayrak o dönemde 10 bin lira yatırmış.