Corona virüsü yenen Burak Akkul merak edilen her şeyi tek tek anlattı

Son dakika haberi I Corona virüs tedavisinde yaşadığı zorlu süreci anlattı. Yoğun bakımdaki anlarından bahsetti. "20 gün hem de entübe olarak yoğun bakımda kaldım. Yani 20 gün uyutularak kaldım. Herhalde bu konuda en uzun süre uyutularak tedavi edilen Covid-19 hastalarından biriyim. Yoğun bakımda geçen 1 günü değil, 1 dakikaya bile şahit olan insan evden dışarıya adımını atmaz" dedi.

"UYUTULURSA UYANAMAMAKTAN KORKUYORDU"

Çok Gezenti isimli programın sunucusu Burak Akkul corona virüsü yenmeyi başardı. 20 günlük yoğun bakım sürecinden taburcu olan Burak Akkul ve eşi Seda Akkul, iyileşme sürecini ve yaşadıklarını CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında anlattı. Akkul, virüsü program çekimi için gittiği İngiltere'nin başkenti Londra'da kaptığını düşündüğünü söyledi. Seda Akkul, başta Burak Akkul'un uyutulmak istemediğini söyledi. Yoğun bakıma yatırılmadan önce yaşananları aktardı. "O 'Uyursam geri kalkamaya bilirim' korkusuyla konuştu. Ben de eşi olarak 'Tedaviyi böyle görmen gerekiyor ama bana söz verirsen geri dönersin' dedim. Söz verdi, 20 gün o sözle bekledim" ifadelerini kullandı.

"ÇİN'DEN GELEN İLAÇ BURAK'TA KULLANILDI"

Burak Akkul, Çin'den getirilen ilaçların ilk kullanıldığı hastalardan biri oldu. Seda Akkul, "Burak'ta Bilim Kurulu'nun getirdiği ilaçlar kullanıldı ve denendi. Çin ilacının kullanıldığından eminiz" şeklinde konuştu.

"ŞU AN BENDEN DESTEK ALMADAN YÜRÜYEMİYOR"

Akkul çifti şu an evde. Burak Akkul'un fizik tedavi süreci ise devam ediyor. Virüsün bıraktığı denge hasarı da her geçen gün azalıyor. Seda Akkul, "Benden destek alarak yürüyebiliyor. Tam desteksiz 1 dakikadan daha fazla ayakta sabit duramıyor şu an. Denge problemi var çünkü ama bundan 2 gün öncesinde o kadar bile yürüyemiyordu. Ondan 2 gün öncesindeyse ayağa da kalkamıyordu. Bu günbegün değişen bir süreç" dedi.