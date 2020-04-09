Corona virÃ¼sÃ¼ yenen doktor hayat kurtarmak iÃ§in geri dÃ¶ndÃ¼

Corona virüsü yenen doktor hayat kurtarmak için geri döndü
DÃ¼nyaya yayÄ±lan corona virÃ¼se yakalanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan hastanede tedavisi tamamlananÂ Ä°zmirli asistan doktorÂ Cansu Atmaca MutluÂ (33), iyileÅŸmesinin ardÄ±ndan iÅŸine dÃ¶ndÃ¼. Mutlu, hastanede alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±landÄ±.Â
Ä°zmir SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi (SBÃœ) Bozyaka EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Hematoloji BÃ¶lÃ¼mÃ¼'nde asistan doktor olarak gÃ¶rev yapan Cansu Atmaca Mutlu'yaÂ koronavirÃ¼s teÅŸhisi kondu. Testi pozitif Ã§Ä±kan Mutlu'ya aynÄ± hastanede ilaÃ§ tedavisi uygulandÄ±. Mutlu, yaklaÅŸÄ±k 10 gÃ¼nÃ¼n sonunda saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na kavuÅŸtu. Ä°ÅŸine dÃ¶nen Mutlu, mesai arkadaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan alkÄ±ÅŸlarla karÅŸÄ±landÄ±.
AteÅŸ ve kas aÄŸrÄ±sÄ± ÅŸikayetleriyle hastanede tedaviyeÂ alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Mutlu, DHA'ya telefonla aÃ§Ä±klamada bulunarak, "Sosyal medyaya yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler,Â iÅŸe geri dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde arkadaÅŸlarÄ±m tarafÄ±ndan Ã§ekildi. 10 gÃ¼nlÃ¼k bir sÃ¼reÃ§ yaÅŸadÄ±m. Tedavimin ardÄ±ndan iÅŸime geri dÃ¶nmenin mutluluÄŸunu yaÅŸÄ±yorum" dedi.