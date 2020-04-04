Corona virüsünde kritik süre 72 saat!

Corona virüse karşı aşı ve tedavi için laboratuvarda çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışma esnasında çekişen videosunu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşarak “Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız” dedi.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, corona virüse karşı aşı ve tedavi çalışmalarını yürütmek için laboratuvarda karantinaya girmişti.

Prof. Dr. Ovalı, sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, çalışmaların durumu hakkında bilgi aktardı.

Prof. Dr. Ovalı yaptığı paylaşımda, “Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." ifadelerine yer verdi.