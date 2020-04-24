CORONA VİRÜSÜNDE SON DURUM: Türkiye'de ve Dünyada corona virüs vaka ve can kaybı kaça yükseldi?

Corona virüs vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor. 11 Mart tarihinde ilk vakanın ortaya çıktığı ülkemizde dün Bakan Koca tarafından açıklanan rakamlar herkes için umut ışığı oldu. Bir günde iyileşen hasta sayısı 2 bini aşarken vaka sayısı ise 3.116 olarak açıklandı. Türkiye'de bugüne kadar 791.906 test uygulandı. Testlerin sonucunda ülkemizde toplam vaka sayısı 101.790 olarak açıklandı. Toplam vefat sayısı ise 2.491'e ulaştı.

Yoğun bakımda olan hasta sayısı 1.816 olarak açıklanırken toplam entübe hasta sayısının 982'ye gerilediği görüldü. Bugüne kadar Corona virüsten iyileşen hasta sayısı 18.491 olarak duyuruldu.

DÜNYADA CORONA VİRÜSTE SON DURUM?

Corona virüs vaka sayısında 869.172 ile ABD ilk sırayı çekiyor. ABD'yi 213.024 ile İspanya takip ediyor. İspanya'nın ardından en çok vaka görülen ülke 189.973 ile İtalya olarak biliniyor. İtalya'yı diğer Avrupa ülkeleri Fransa ve Almanya, Birleşik Krallık ve Türkiye takip ediyor.

CORONA VİRÜS NEDENİYLE EN FAZLA CAN KAYBI HANGİ ÜLKEDE YAŞANDI?

Corona virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ülke olarak ise ABD ilk sırada yer alırken ABD'nin ardından en fazla can kaybı yaşanan ülkeler sıralamasında İtalya, İspanya, Fransa ve Birleşik Krallık geliyor.