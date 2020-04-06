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06.04.2020 - 08:21 |

Coronadan değil kolonyadan öldü!

İzmir'de yaşayan 61 yaşındaki Alattin Yıldız, içtiği kolonya nedeniyle yaşamını yitirdi.

Coronadan değil kolonyadan öldü!

Olay geçtiğimiz gün Torbalı Çaybaşı bölgesinde yaşandı. Bornova Ayakkabıcılar Sitesi'nde çalışan Alattin Yıldız, akşam iş çıkışı bisikletini, bıraktığı benzin istasyonundan almaya giderken yolda fenalaştı.

Yere düşen Yıldız vatandaşlar tarafından olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yıldız burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemede Yıldız'ın kolonya içtiği ve bu nedenle öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

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